هل تستخدم سيارات الإسعاف وحافلات النقل مسارب الباص السريع؟.. الشواربة يوضح

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكد أمين عمان يوسف الشواربة أنه لا يمكن استخدام مسارب الباص سريع التردد من أي جهة أخرى مثل سيارات الإسعاف أو حافلات النقل العمومي.
وقال الشواربة خلال اجتماع نيابي، اليوم الثلاثاء، إن مسار الباص سريع التردد أنشئ لخدمة الهدف الذي وُجد من أجله الباص السريع ولا يمكن استخدامه من قبل مركبات أخرى لأسباب فنية بحتة.
وأضاف أن هناك حساسات موضوعة داخل مسار الباص سريع التردد وهي مهيئة لتفعيل عمل الإشارات الضوئية عندما يقترب منها الباص لمنحه الأولوية في المرور وإذا ما زاد الضغط عليها فإنها ستؤثر على حركة المرور داخل المدينة.
وأشار الشواربة إلى أن وجود الباص سريع التردد لم يؤثر على عدد المسارب في الشوارع الرئيسية داخل حدود أمانة عمان.
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