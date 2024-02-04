هل تستخدم سيارات الإسعاف وحافلات النقل مسارب الباص السريع؟.. الشواربة يوضح

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكد أمين عمان يوسف الشواربة أنه لا يمكن استخدام مسارب الباص سريع التردد من أي جهة أخرى مثل سيارات الإسعاف أو حافلات النقل العمومي.



وقال الشواربة خلال اجتماع نيابي، اليوم الثلاثاء، إن مسار الباص سريع التردد أنشئ لخدمة الهدف الذي وُجد من أجله الباص السريع ولا يمكن استخدامه من قبل مركبات أخرى لأسباب فنية بحتة.



وأضاف أن هناك حساسات موضوعة داخل مسار الباص سريع التردد وهي مهيئة لتفعيل عمل الإشارات الضوئية عندما يقترب منها الباص لمنحه الأولوية في المرور وإذا ما زاد الضغط عليها فإنها ستؤثر على حركة المرور داخل المدينة.



وأشار الشواربة إلى أن وجود الباص سريع التردد لم يؤثر على عدد المسارب في الشوارع الرئيسية داخل حدود أمانة عمان.