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وزير خارجية النرويج: هذا الوقت الخطأ لتعليق تمويل الأونروا

2/4/2024 6:10:25 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال وزير الخارجية النرويجي إسبن بارث، إن بلاده لا يمكنها التخلي عن الشعب الفلسطيني، مؤكدا أنه هذا هو الوقت الخطأ لتعليق تمويل الأونروا


وحث بارث الدول المانحة على التفكير في العواقب الأوسع لوقف خدمات الأونروا في قطاع غزة، الذي يواجه كارثة إنسانية حقيقية بسبب الحرب.


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