الخارجية الفلسطينية تطالب بفرض عقوبات دولية على بن غفير

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية بفرض عقوبات دولية رادعة على وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، باعتباره تهديدا مباشرا لأمن واستقرار المنطقة.
وأضافت الوزارة في بيان أن بن غفير يتحدى الإجماع الدولي بشأن حماية المدنيين وتأمين احتياجاتهم، ويدعو إلى استكمال الإبادة الجماعية والتهجير القسري للشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
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