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الخارجية الفلسطينية تطالب بفرض عقوبات دولية على بن غفير

2/4/2024 6:10:25 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية بفرض عقوبات دولية رادعة على وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، باعتباره تهديدا مباشرا لأمن واستقرار المنطقة.


وأضافت الوزارة في بيان أن بن غفير يتحدى الإجماع الدولي بشأن حماية المدنيين وتأمين احتياجاتهم، ويدعو إلى استكمال الإبادة الجماعية والتهجير القسري للشعب الفلسطيني في قطاع غزة.


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