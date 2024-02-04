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العقبة الاقتصادية الخاصة تعلن عن فرصة تدريب للباحثين عن عمل

2/4/2024 6:10:24 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلن سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة / مديرية التشغيل والتدريب في القطاع الخاص / مجمع العقبة الوطني للتدريب المهني، للباحثين عن عمل من الذكور والراغبين بالتدريب ضمن برنامج " مركّب شبكات ألياف ضوئية".


ودعت السلطة من تنطبق عليهم الشروط، مراجعة مديرية التدريب والتشغيل في القطاع الخاص في سلطة العقبة الخاصة الطابق الثاني مبنى B بدءا من يوم الأربعاء 2024 /31/1 ولمدة أسبوعين من الساعة 9:00 صباحا ولغاية الساعة 2:00.




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