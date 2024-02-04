العقبة الاقتصادية الخاصة تعلن عن فرصة تدريب للباحثين عن عمل

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلن سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة / مديرية التشغيل والتدريب في القطاع الخاص / مجمع العقبة الوطني للتدريب المهني، للباحثين عن عمل من الذكور والراغبين بالتدريب ضمن برنامج " مركّب شبكات ألياف ضوئية".
ودعت السلطة من تنطبق عليهم الشروط، مراجعة مديرية التدريب والتشغيل في القطاع الخاص في سلطة العقبة الخاصة الطابق الثاني مبنى B بدءا من يوم الأربعاء 2024 /31/1 ولمدة أسبوعين من الساعة 9:00 صباحا ولغاية الساعة 2:00.
MENAFN04022024000208011052ID1107807144
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.