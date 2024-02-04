وفاة رئيس ناميبيا هاجي جينغوب

(MENAFN
- Palestine News Network )
ويندهوك/PNN- توفي رئيس ناميبيا هاجي جينغوب في مستشفى بالعاصمة ويندهوك في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، وفقا لما أعلنه نائبه نانجولو مبومبا.
وقال مبومبا، القائم بأعمال الرئيس، في بيان عبر وسائل التواصل الاجتماعي: "لقد فقدت الأمة الناميبية خادما بارزا للشعب، وأيقونة للنضال من أجل التحرير، والمهندس الرئيسي لدستورنا".
وكان جينغوب، 82 عاما، يتلقى العلاج في مستشفى ليدي بوهامبا الخاص في ويندهوك بعد أن تم مؤخرا الإعلان عن أن فريقه الطبي اكتشف خلايا سرطانية بعد إجراء فحص لنسيج الجسد.
وكان جينغوب الرئيس الثالث للبلاد وتولى منصبه منذ عام 2015.
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