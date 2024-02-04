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وفاة رئيس ناميبيا هاجي جينغوب

2/4/2024 6:09:51 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) ويندهوك/PNN- توفي رئيس ناميبيا هاجي جينغوب في مستشفى بالعاصمة ويندهوك في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، وفقا لما أعلنه نائبه نانجولو مبومبا.

وقال مبومبا، القائم بأعمال الرئيس، في بيان عبر وسائل التواصل الاجتماعي: "لقد فقدت الأمة الناميبية خادما بارزا للشعب، وأيقونة للنضال من أجل التحرير، والمهندس الرئيسي لدستورنا".

وكان جينغوب، 82 عاما، يتلقى العلاج في مستشفى ليدي بوهامبا الخاص في ويندهوك بعد أن تم مؤخرا الإعلان عن أن فريقه الطبي اكتشف خلايا سرطانية بعد إجراء فحص لنسيج الجسد.

وكان جينغوب الرئيس الثالث للبلاد وتولى منصبه منذ عام 2015.

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