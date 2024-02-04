طلاب براون يضربون عن الطعام لسحب الاستثمارات من إسرائيل

MENAFN - Palestine News Network ) واشنطن/PNN- أعلن العشرات من طلبة جامعة براون في ولاية رود ايلاند الأميركية، الإضراب عن الطعام، لمطالبة إدارة الجامعة بسحب الاستثمارات من الشركات الداعمة لدولة الاحتلال التي تمارس الابادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني.

وتتكون المجموعة المضربة من طلاب فلسطينيين، ويهود، وآخرين من مجموعات داعمة للقضية الفلسطينية، تطالب إدارة الجامعة بإدراج ملف سحب الاستثمارات على جدول أعمالها المقرر في الـ8 و9 من الشهر الحالي والتوصية

بسحب الاستثمارات من الشركات التي تسهل الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.

وطالب الطلاب، إدارة الجامعة بالاستجابة للدعوات المتزايدة لآلاف الطلاب والخريجين وأعضاء هيئة التدريس لسحب الاستثمارات بعد نحو 120 يوما من الحرب الاجرامية على الشعب الفلسطيني، وأن تعمل على تعزيز وقف إطلاق النار الفوري والسلام الدائم في المنطقة بسحب الاستثمارات من الشركات الداعمة لإسرائيل.