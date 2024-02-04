طهران تدين بشدة الضربات الأمريكية البريطانية لليمن وتصفها بـمغامرة مفتوحة

MENAFN - Palestine News Network ) طهران /PNN- قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني إن الهجوم العسكري على دول المنطقة يتعارض بشكل واضح مع ادعاءات واشنطن ولندن المتكررة بأنهما لا تريدان توسيع الحرب والنزاع.

ودان كنعاني بشدة الهجمات على اليمن معتبرا أنها انتهاك متكرر لسيادة اليمن ووحدة أراضيه، وانتهاك صارخ للقانون الدولي من قبل الولايات المتحدة وإنجلترا، حيث قال في تصريحات له اليوم الأحد: "إن استمرار مثل هذه الإجراءات التعسفية يعد مغامرة مفتوحة وتهديدا مقلقا للسلام والأمن الدولي".

وأضاف: "المغامرات العسكرية للولايات المتحدة والمملكة المتحدة في الهجوم العسكري على دول المنطقة هي استمرار للسياسة والنهج الخاطئ لهذين البلدين للوصول الى أهدافهم غير المشروعة في المنطقة وتتعارض بشكل واضح مع ادعاءات واشنطن ولندن المتكررة بأنهما لا تريدان انتشار الحرب والصراع في المنطقة".

وأشار إلى أن "أمريكا وإنجلترا بمواصلة دعمهما الكامل لجرائم الحرب التي يرتكبها الكيان الصهيوني، وبأعمالهما العسكرية على المستوى الإقليمي، تعملان على تأجيج الفوضى والاضطراب وانعدام الأمن وعدم الاستقرار في المنطقة، ولا شك أن المجتمع الدولي هو المسؤول عن محاسبة أمريكا وإنجلترا".

ويأتي ذلك إثر إعلان القيادة المركزية الأمريكية أنها وجهت ضربات جوية على اليمن ركزت على أهداف تستخدم من قبل الحوثيين لمهاجمة السفن التجارية.

وقالت إن الأهداف شملت القيادة والسيطرة وأنظمة صواريخ وعمليات المسيرات ورادارات ومروحيات والعديد من مرافق التخزين تحت الأرض.

ويستهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن مرتبطة بإسرائيل في البحر الأحمر، ما أثر سلبا على حركة الشحن والتجارة والإمداد.

ودخلت التوترات مرحلة تصعيد لافت منذ استهداف الحوثيين في 9 يناير الماضي سفينة أمريكية بشكل مباشر، بعد أن كانوا يستهدفون في إطار التضامن مع قطاع غزة سفن شحن تملكها أو تشغلها شركات إسرائيلية، أو تنقل بضائع من وإلى إسرائيل.



