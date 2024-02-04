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التعليمية البرلمانية توافق على اقتراح شعيب شعبان دروس تقوية بـ 5 دنانير لكافة المراحل الدراسية

2/4/2024 6:05:06 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) فرحان الشمري

وافقت اللجنة التعليمية البرلمانية على اقتراح النائب شعيب شعبان، بخصوص الدروس الخصوصية وأحالته إلى المجلس.

وجاء في الاقتراح برغبة كما يلي :

1. صدور قرار من وزير التربية بإلزام جميع مدارس التعليم العام والخاص لكافة المراحل الدراسية بتقديم دروس تقوية ما بعد الدوام الرسمي للطلبة والطالبات طوال مدة الفصل الدراسي وذلك للمواد العلمية والأدبية كما جرى في السابق.

2 -أولوية تقديم تلك الدروس للمعلمين الكويتيين.

3 -تكون بمقابل رمزي لا يتجاوز 5 دنانير.

4-تشرك جمعية المعلمين الكويتية للإشراف على تثقيف الطلبة بالاستغناء عن المدرس الخصوصي واستبداله بالتقوية المدرسية.

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