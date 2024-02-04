انطلاق معرض جلفود الأضخم في قطاع الأغذية والمشروبات على مستوى العالم

كشف مركز دبي التجاري العالمي عن موعد انطلاق الدورة 29 من معرض جلفود، أضخم المعارض السنوية في قطاع الأغذية والمشروبات على مستوى العالم، وذلك في الفترة من 19 وحتى 23 فبراير المقبل، لاستكشاف آفاق مستقبل القطاع، حيث من المقرر أن تشهد الدورة القادمة مشاركة أكثر من 5,500 جهة عارضة، وزواراً من أكثر من 190 دولة، ضمن مساحة عرض تتوزع على 24 قاعة.

ويركز صناع السياسات وقادة قطاع الأغذية والمشروبات على مستوى العالم اهتماماتهم على الدور الكبير لأنظمة الغذاء العالمية، وسبل الارتقاء بهذه الأنظمة لضمان توفر الغذاء في ظل تزايد عدد سكان العالم بصورة مستمرة، إلى جانب تكثيف الجهود لمواجهة الأزمات في المستقبل، من خلال تعزيز المرونة والحد من تداعيات التغيّر المناخي.

ويسلط المعرض الضوء على الابتكارات في مجال التكنولوجيا الزراعية (وهي سوق من المتوقع أن يتضاعف حجمها تقريباً بحلول عام 2030)، والاستخدام المتزايد لتقنيات الذكاء الاصطناعي في إنتاج الأغذية، والتقليل من فقد الطعام وهدره (الذي تصل نسبته لأكثر من ثلث إنتاج الغذاء العالمي)، بالإضافة إلى مناقشة دور الشراكات الخاصة والاستثمار في بدائل البروتينات، مثل اللحوم المصنّعة، في الحد من الحرمان الغذائي وتأمين الغذاء لسكان العالم حتى عام 2050 وما بعده.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قالت تريكسي لوه ميرماند، نائب الرئيس التنفيذي لإدارة المعارض والفعاليات في مركز دبي التجاري العالمي: "يُعد معرض جلفود من أوائل الفرص العالمية في هذا العام للتعرف على أبرز الشركات المتخصصة في قطاع الأغذية والمشروبات، واكتساب المعارف والخبرات من أشهر خبراء استشراف مستقبل الأغذية في العالم، إلى جانب الاطلاع على أحدث التوجهات العالمية المرتقبة في القطاع. كما يوفر المعرض المنصة الوحيدة لاستكشاف الفرص التجارية وإقامة شراكات جديدة، في ضوء وصول القطاع إلى آفاق جديدة رسمت ملامحه التكنولوجيا المتقدمة والمبتكرة، مثل الذكاء الاصطناعي".

ومن جهته، قال توم تشيزرايت، خبير استشراف المستقبل التطبيقي وأحد المتحدثين في المؤتمر: "أحدثت التكنولوجيا نقلة نوعية في سوق المواد الغذائية من خلال تسريع الابتكار وتنوع التوجهات، الأمر الذي سيمتد أثره طيلة العقد المقبل. وستلعب بعض التقنيات، مثل الذكاء الاصطناعي، دوراً مهماً في تسريع فهم كل ما يتعلق بصحة الإنسان، والتأثير على سلوك المستهلك، كما ستشكل الأنماط الديمغرافية المتغيرة مراكز ناشئة ذات تأثيرات ثقافية، مما يشكل الفرصة الأمثل لبناء مستقبل غذائي أفضل".

جلفود 2024: منصة لأهم شركات الأغذية العالمية للتباحث حول ضرورة توفير أغذية حقيقية

يجمع معرض جلفود 2024، تحت شعار "غذاء حقيقي تقوده شراكات متينة"، أعرق العلامات التجارية العالمية، بما في ذلك أغذية، والعين للألبان، وأمريكانا، ودِلما، وهايب للمشروبات، والجمعية اليابانية لتصدير الأسماك المستزرعة، جي بي إس، ولاكتاليس، وأونتاريو للحوم والدواجن، ومونين، وتيلدا، وويلمار، بالإضافة إلى آلاف الجهات العارضة الجديدة التي تجتمع لعرض المنتجات والمكونات الغذائية والتعريف بممارسات الطهي الأصلية، وبحث فرص إقامة علاقات تجارية حقيقية وعقد صفقات تجارية تتجاوز قيمتها 12 مليار دولار أمريكي. ويضم المعرض أيضاً أجنحة لدول تشارك للمرة الأولى، مثل أرمينيا وأذربيجان وفنزويلا.

ومن جانبه، قال فلال أمين، الرئيس التنفيذي لشركة غذاء: "إن غذاء هي إحدى الكيانات التابعة للشركة القابضة الدولية، والتي تمتلك 55 شركة وثلاث شركات شقيقة ومشروع مشترك واحد، ويسرّنا أن ترحب بضيوف المعرض والشركاء التجاريين والحكوميين، في ضوء ما تشهده المنطقة من نمو اقتصادي متواصل شمل مختلف القطاعات. ونعتقد أن جلفود يشكل الوجهة الأمثل لشركات الأغذية والمشروبات التي تركز على الابتكار لبناء مستقبل أفضل، وكلنا ثقة بقدرة المعرض على توفير أرضية خصبة للتعاون وتعزيز نمو الشركات، مع تسليط الضوء على أهمية مراعاة مبادئ الاستدامة في المنطقة".

قادة الفكر في قطاع الأغذية والمشروبات يشاركون تجاربهم في المؤتمر

يناقش مؤتمر جلفود إنسباير مجموعة من المواضيع الرائجة، بما يشمل مستقبل التحول الرقمي المدعوم بالتكنولوجيا والابتكارات الرائدة والانتقال من نظام الأغذية الخطي إلى النظام الدائري، والاستفادة من فرص الاستثمار والتمويل، بالإضافة إلى إعادة رسم ملامح نظام الغذاء العالمي الذي يتمحور حول سلامة الأغذية وأمنها وشفافيتها.

ويشارك في المؤتمر أكثر من 200 شخصية بارزة تشمل وزراء وقادة قطاع الأغذية والمشروبات العالمي ورواد الأعمال وخبراء استشراف المستقبل والطهاة والعلماء والأوساط الأكاديمية من مختلف مجالات القطاع، حيث يلقون سلسلة من الكلمات الرئيسية إلى جانب الجلسات الحوارية والمحادثات الجانبية والعروض وورش العمل، والتي توفر رؤى معمقة حول مستقبل قطاع الأغذية والمشروبات وتسهم في خلق فرص جديدة للنمو وتعزيز القدرة التنافسية.

وتشمل قائمة المتحدثين الذين أكدوا حضورهم خلال فترة المعرض الممتدة لخمسة أيام كلاً من ياكوب ينسن، وزير الأغذية والزراعة ومصائد الأسماك في الدانمارك؛ وجاري أورتيجا، مؤسس ورئيس جينيسيز كابيتال وأول مستثمر في نوتريشاكي أندينو (المعروفة حالياً باسم نوتري دوت كوم)، وهي شركة تكنولوجيا غذائية ناشئة متخصصة في البحث والتطوير للوجبات الخفيفة الغذائية باستخدام حبوب الأنديز والأغذية الفائقة مثل الكينوا والقطيفة؛ والدكتورة آنا إل تاهشي، المديرة المؤسسة والرئيسة التنفيذية لشؤون التكنولوجيا في نوريش إنجريدينتس؛ وطوني هانتر، خبير غذائي عالمي في استشراف المستقبل وعالم أغذية؛ ودانيل ليفاين، خبير الرؤية المستقبلية في التوجهات المبتكرة؛ والدكتور مورجان جاي، خبير استشراف المستقبل في مجال الأغذية؛ وتوم تشيزرايت، خبير استشراف المستقبل التطبيقي؛ وبيل ماكدويل، نائب رئيس معهد تقنيات الأغذية؛ والدكتورة ميراي زكي، المديرة العامة ورئيسة الاستثمارات المستدامة في جلف كابيتال؛ وإيرين جروفر، خبير تكنولوجيا سلسلة التوريد؛ ورايموند ثام كي دبليو، المدير العام ومؤسس مايكروسيل، وغيرهم الكثير.

أشهر الطهاة العالميين الحاصلين على نجمة ميشلان يشاركون لأول مرة في دبي في أكبر عرض عالمي مباشر للطهاة

وتعود فعالية توب تيبل الشهيرة ضمن فعاليات جلفود 2024 بمشاركة مجموعة كبيرة من أبرز الطهاة المشهورين عالمياً، حيث تتضمن الفعالية أساليب الطهي التقليدية وتعزيز المكونات الأصيلة، إلى جانب الكشف عن قصص أكثر الأطباق العالمية شعبية.

ويقدم أكثر من 100 طاهٍ على مدى أيام المعرض الخمسة مجموعة من المأكولات من مطابخ متنوعة عبر سلسلة من الدروس التعليمية والحوارات مع الطهاة. ومن أبرز الأسماء المشاركة في البرنامج الشيف آلان باسارد، صاحب مطعم لابيرج؛ والشيف إنريكو سيريا، رئيس طهاة مطعم دا فيتوريو؛ والشيف خوان روكا من مطعم إيل سيلر دو كان روكا؛ والشيف بيجونا رودريجو من مطعم لا ساليتا؛ والشيف مارك دونالد من مطعم ذا جلونتريت؛ والشيف بيبي سولا من مطعم سولا. وتتضمن المواهب المحلية المشاركة كلاً من الشيف أكيرا باك من مطعم أكيرا باك في دبي، والشيف فلاديمير موخين، صاحب مطعم كراسوتا وايت رابيت في دبي. ويسلط موضوع هذا العام الضوء على مزج التراث وممارسات الطهي التقليدية مع أحدث التقنيات المبتكرة الرائجة. وتستضيف فعالية توب تيبل لأول مرة طهاة حاصلين على أكثر من 21 نجمة ميشلان ضمن عرض طهي حي استثنائي.

كما تقدم فعالية دبي للمأكولات العالمية، التي تم إطلاقها خلال الدورة السابقة للمعرض، سلسلة من تجارب تناول الطعام في مختلف أنحاء دبي. وتوفر الفعالية منصة للطهاة المحليين للتعاون بسلاسة مع أشهر الطهاة من مختلف أنحاء العالم، والمساهمة في رسم ملامح الهوية الثقافية لدبي وتعزيز مكانتها العالمية في قطاع الطهي. وتستقطب المواهب الاستثنائية من أوروبا، والتي تشارك إرثها وتراثها وغناها الثقافي من خلال تقنيات الطهي القديمة والتقليدية، ودمجها بسلاسة مع الأساليب الحديثة والمبتكرة. وتهدف الفعالية إلى ربط التقاليد القديمة مع الابتكارات الحديثة واعتماد ممارسات طهي مستدامة.

نجوم فنون الطهي

تنطلق فعالية مسابقة يوث إكس، وهي منصة انطلاق تهدف إلى تمكين المواهب الواعدة في قطاع الأغذية والمشروبات ومنحهم خبرة عملية، بتنسيق دولي في دورتها الثالثة ضمن المعرض.

وتشمل نهائيات المسابقة تنافساً حاداً بين فرق عدة من مطاعم وفنادق رائدة في دولة الإمارات (فندق إس إل إس ومنتجع أتلانتس النخلة) والمملكة العربية السعودية (فور سيزنز الرياض) وكينيا والولايات المتحدة، وذلك للفوز بفرصة التدرب في أحد المطاعم العالمية الفائزة بثلاث نجمات ميشلان. كما أنهى مؤخراً الفائزون في العام الماضي بنجاح فترة تدريب مع الشيف هاينز بيك من مطعم لا بيرجولا في روما.

ويحظى معرض جلفود باهتمام أبرز العلامات التجارية في قطاعات مشتقات الألبان والمشروبات (راعي الفئة - الجميل العالمية)، والدهون والزيوت والبقول والحبوب (راعي الفئة - شركة سابل تيك) واللحوم والدواجن (راعي الفئة - ساديا)، والعلامات التجارية البارزة (راعي الفئة - غذاء)، والمأكولات الجاهزة (راعي الفئة - شركة هانجريتوس)، والمخابز (راعي الفئة - بريما العالمية للمخبوزات)، والأغذية العالمية، بهدف الابتكار للوصول إلى مستقبل أفضل وأكثر استدامة ووعياً لمنظومة قطاع الأغذية والمشروبات كاملة في مختلف أنحاء العالم.





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