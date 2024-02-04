حمدان بن محمد يعتمد تشييد 5 مجالس أحياء جديدة في دبي

اعتمد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، تشييد 5 مجالس أحياء جديدة في دبي ليصل عددها إلى 18 مجلساً موزعة في مختلف مناطق الإمارة تعزيزاً للتلاحم المجتمعي بين أهل دبي.

وقال سموه على منصة إكس "ضمن برامج أجندة دبي الاجتماعية 33، اعتمدنا تشييد 5 مجالس أحياء جديدة في دبي ليصل عددها إلى 18 مجلساً موزعة في مختلف مناطق الإمارة تعزيزاً للتلاحم المجتمعي بين أهل دبي ... مجالس الأحياء استضافت في الفترة من 2021 إلى 2023 أكثر من 1400 فعالية مجتمعية، ونتطلع لدور أكبر لهذه المجالس لتكون مراكز متميزة في خدمة مجتمعنا وتقديم أفضل الخدمات بما يعزز جَودة حياة أهل دبي لأنهم يستحقون الأفضل".





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