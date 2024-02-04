حمدان بن محمد يعتمد تشييد 5 مجالس أحياء جديدة في دبي

(MENAFN
- Al-Bayan)
اعتمد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، تشييد 5 مجالس أحياء جديدة في دبي ليصل عددها إلى 18 مجلساً موزعة في مختلف مناطق الإمارة تعزيزاً للتلاحم المجتمعي بين أهل دبي.
وقال سموه على منصة إكس "ضمن برامج أجندة دبي الاجتماعية 33، اعتمدنا تشييد 5 مجالس أحياء جديدة في دبي ليصل عددها إلى 18 مجلساً موزعة في مختلف مناطق الإمارة تعزيزاً للتلاحم المجتمعي بين أهل دبي ... مجالس الأحياء استضافت في الفترة من 2021 إلى 2023 أكثر من 1400 فعالية مجتمعية، ونتطلع لدور أكبر لهذه المجالس لتكون مراكز متميزة في خدمة مجتمعنا وتقديم أفضل الخدمات بما يعزز جَودة حياة أهل دبي لأنهم يستحقون الأفضل".
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