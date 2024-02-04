خبرني : قمة إنتر ويوفنتوس.. معركة القط والفأر

MENAFN - Khaberni) خبرني- قلل مدرب إنتر ميلان سيموني إنزاغي، ومدرب يوفنتوس، ماسيميليانو أليغري، من أهمية مواجهة الفريقين في قمة للظفر بالصدارة اليوم الأحد مع احتدام المنافسة على لقب دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم.

ويخوض إنتر ويوفنتوس معركة القط والفأر على المركز الأول في معظم فترات الموسم ويتصدر إنتر، وله مباراة مؤجلة الدوري برصيد 54 نقطة متقدماً بنقطة واحدة عن يوفنتوس ثاني الترتيب.

وقال إنزاغي للصحفيين اليوم السبت "مباراة اليوم مهمة للغاية، لكنها لن تحسم أي شيء ويجب علينا التطلع للأمام، حيث نريد الفوز بهذه المباراة لكن لا أريد إجراء مقارنات، لا يزال أمامنا أربعة أشهر وهذه ليست المباراة التي ستحسم الأمور.

وتابع : لقد واجهنا يوفنتوس عدة مرات على مر السنين كان لدينا نهائيات مهمة للغاية ومباريات في الدوري ونهائيات لكأس إيطاليا ولكل مباراة لها قصتها الخاصة".

وبالرغم من أنه سيلعب على أرضه وتحقيقه الفوز في خمس مباريات متتالية، أحجم إنزاغي عن وصف فريقه بأنه المرشح للفوز بالمباراة.

وأضاف "نحن إنتر ونعلم مسؤوليتنا الكبيرة في كل مباراة. لقد قدمنا ​​بالفعل 30 مباراة إيجابية للغاية".

ورد أليغري على تصريحات إنزاغي خلال مؤتمر صحافي آخر.

وقال أليغري "إنها ليست نقطة تحول حاسمة، (التفوق) بثلاث نقاط يمكنك تعويضه في بضع مباريات علينا الحصول على النقاط للوصول لهدفنا هذا الموسم وهو بلوغ دوري أبطال أوروبا.

وتابع : نكن احتراماً كبيراً لإنتر لأنه أقوى فريق في الدوري والمرشح للفوز بالدوري الإيطالي ، وانه لا تزال هناك مباريات كثيرة متبقية كرة القدم مليئة بالأحداث غير المتوقعة يجب التحلي بالتوازن، أصعب شيء هو إدارة اللحظات الصعبة التي تمر عليك طوال الموسم".