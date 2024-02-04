خبرني : فيلم من إنتاج الإعلام العسكري يصل لنصف النهائي في 3 مهرجانات سينم

MENAFN - Khaberni) خبرني - اعتمدت إدارة مهرجان أونيروس السينمائي ومهرجان نيويورك السينمائي الدوليين في الولايات المتحدة الفيلم السينمائي "الحِمْل" من إنتاج مديرية الإعلام العسكري لهذا العام مع عدد من الأفلام العالمية ضمن فئة الأفلام القصيرة.

ووصل فلم "الحِمْل" إلى التصفيات نصف النهائية بعد قبوله واختياره خلال منافسات شهر كانون الثاني لهذا العام في المهرجانين، كما ووصل فيلم " الحِمْل" التصفيات النهائية في مهرجان CKF السينمائي الدولي في المملكة المتحدة - العاصمة لندن عن فئة الأفلام القصيرة.

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن أسماء الأفلام التي ستستمر للمراحل التالية خلال شباط الحالي حتى منتصف نيسان العام الحالي، وقد وصل لهذه المرحلة مع فيلم "الحِمْل" الأردني فيلمين إماراتي وتركي من منطقة الشرق الأوسط ضمن نفس الفئة للتنافس مع 78 فيلما عالميا وصلت لهذه المرحلة في مهرجان أونيروس و76 فيلم في مهرجان نيويورك الدولي، وضمن منافسات مهرجان CKF أصبح فيلم " الحِمْل" الفيلم العربي والشرق أوسطي الوحيد على لائحة التنافس للمراحل المقبلة والتي انحصرت في 16 فيلما على مستوى العالم.

وبيَّن العميد مصطفى الحياري مدير الإعلام العسكري، أن فكرة إنتاج فيلم "الحِمْل " السينمائي أتت لتنفيذ رؤية القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية الإعلامية تجاه استخدام كافة الوسائل الاتصالية والاستفادة من الدور المهم للفن للوقاية والتوعية من خطر آفة المخدرات التي تعاني منها العديد من المجتمعات في المنطقة والعالم، وكذلك كشف حقيقة واقع تجار المخدرات والعصابات والمهربين الذين يستغلون ضعف الوعي المجتمعي لدى الناس للإيقاع بهم في قبضتهم والفتك بهم بشتى أشكال العنف ضد الإنسانية.

وأضاف العميد الحياري أن الخطة الإنتاجية لفيلم "الحِمْل" هدفت بكافة مراحلها إلى ترجمة الرؤية التوعوية الهادفة على الفيلم وتجسيدها بالقصة الدرامية وإيصال واقع الحياة المؤلم الذي تعيشه هذه العائلات التي فتكت بها آفة المخدرات، من خلال توفير كافة الإمكانات المتاحة لفريق العمل العسكري في إنتاج مشروع فيلم " الحِمْل ".

وأوضح مخرج وكاتب السيناريو لفيلم "الحِمْل" الرائد محمد جميل التويجر أن فلسفة القصة الدرامية بنيت من الحِكمة القديمة: " إن الهلاك يبدأ بفكرة شيطانية.. فإما أن تتركها وتنجو.. وإما أن تلحقها فتهلك“فبُنِيَ التصور الدرامي لشخصية الخير“أبو عمر" الرجل الخمسيني البسيط وهو يقاوم المخططات الشيطانية لـ "عوده" شخصية الشر الذي يسعى بكل الوسائل لاستدراج أبو عمر للعمل معه وإيقاعه في قبضة العصابات الإجرامية الخارجة عن القانون، وينتج من تطور هذه الأحداث الدرامية قصة الخيانة والغدر وهلاك الإنسان وهو يجري خلف طمعه والرضوخ لوساوس شيطانه.

وكان لمشاركة باقة من الفنانين الأردنيين الواعدين الأثر الكبير في إنجاح الفيلم، منهم الفنان " تيسير البريجي " والفنان " شادي موسى " والفنانة" رابعة السدر " وعدد من الشباب الواعد في المجال الفني.

من الجدير بالذكر أن فيلم " الحِمْل " أُنتج - ولأول مرة - بشكل كامل من مديرية الإعلام العسكري، ونفَّذَه المركز الإعلامي العسكري كتابةً وإخراجاً وإنتاجاً وتصويراً ومونتاجاً من قبل الكوادر العسكرية الإعلامية العاملة فيه.