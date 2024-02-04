خبرني : الأردن..ترقب لوصول البضائع الخاصة بموسم العيد

MENAFN - Khaberni) خبرني - قيم نقيب تجار الألبسة والأحذية والأقمشة سلطان علان، الأحد، الإقبال على شراء ألبسة موسم الشتاء بـ "أقل من المتوسط" بسبب الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وأضاف علان لقناة المملكة أن هناك ترقبا حاليا لوصول البضائع الخاصة بموسم العيد، بظل ارتفاع كلف الشحن جراء الإضطرابات الخاصة بالشحن البحري في البحر الأحمر.

وتوقع علان وصول البضائع شهر شباط الحالي، حيث جرى توريد بعض البضائع لدبي والكويت ومن هنالك سيعاد شحنها للأردن تجنبا لمعيقات محتملة قد تواجه قدوم البواخر من خلال الشحن البحري.

وبخصوص القرار الحكومي بوضع سقف سعري لأجور الشحن لغايات استيفاء الرسوم الجمركية والرسوم الأخرى عليها،



قال علان إن القرار الحكومي "ممتاز" ولكن ذلك لا يعني أن التاجر لن يدفع كلف الشحن المرتفعة ولكن الانعاكس على السعر النهائي لن يتجاوز 3% والتاجر سيمتص هذه النسبة حتى لا تنعكس على المستهلك النهائي.

قررت الحكومة في وقت سابق وضع سقف سعري لأجور الشحن لغايات استيفاء الرسوم الجمركية والرسوم الأخرى عليها.

قالت وزارة النقل، إن الأردن استحدث خطوطا بحرية لتغذية خطوط أخرى حوّلت مسارها عبر طريق رأس الرجاء الصالح، بهدف ضمان انسيابية وصول البضائع واستمرارية سلسلة التوريد،



بحيث يتم تفريغ الحمولات على موانئ البحر الأبيض المتوسط، والتي تقصد العقبة وغيرها من موانئ البحر الأحمر.

وأضافت الوزارة، لقناة المملكة في وقت سابق بشأن التعامل مع الآثار التضخمية المحتملة بسبب الأوضاع القائمة في البحر الأحمر ،أن الحكومة نسقت مع خطوط الملاحة التي تخدم خطوط الملاحة في ميناء العقبة باستمرارية الخدمة،



سواءً كان ذلك من خلال الاستمرارية بخطوط مباشرة، حيث إن خطوطا مباشرة ما زالت تعبر باب المندب .

وتابعت أنه جرى التنسيق مع موانئ أبو ظبي للتشبيك مع خطوط الملاحة التي تخدم ميناء العقبة، ويتم تشغيل خطوط تغذية من موانئ أبو ظبي وصولا إلى ميناء العقبة، مشيرة إلى أنه إجراء يعتبر سريعا ويحقق جودة بمواصفات جيدة.

ووفقا لتقديرات دولية، بالإضافة إلى تقديرات وزارة النقل ووزارة الصناعة والتجارة والتموين، فإن كلف الشحن البحري ارتفعت ارتفاعا مطردا بواقع 160 – 170% تقريبا للحاويات القادمة من جنوب شرق آسيا،



وفي أحيان كثيرة من 60 – 100% لحاويات الشحن والكونتينرات الواردة من أميركا الشمالية وأوروبا،بالإضافة ارتفاع رسوم تأمين البضائع المستوردة التي ارتفعت هي الأخرى.