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خبرني : الاعتماد البريطاني ASIC يجدد اعتماد جامعة البترا لأربع سنوات بمست

2/4/2024 5:26:40 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - جددت هيئة الاعتماد البريطاني "ASIC" شهادة الاعتماد الدولي لجامعة البترا بتصنيف عالٍ بمرتبة (جدير بالثناء)، وكانت جامعة البترا أول جامعة أردنية تحصل على هذا الاعتماد لجميع الكليات والدوائر والمراكز في المملكة عندما منحته للمرة الأولى في عام 2019.

وجددت هيئة الاعتماد البريطاني الشهادة بعد تحقيق الجامعة جميع متطلبات الاعتماد وشروطه، وقام فريق من هيئة الاعتماد بزيارة الجامعة على مدار يومين متتاليين، وتم عمل جولات ميدانية في جميع مرافق الجامعة وكلياتها ودوائرها، للتأكد من تحقيق معايير ضمان الجودة والتعلم والتعليم والسلامة العامة، بالإضافة إلى عدة معايير اخرى تعتمدها الهيئة البريطانية ASIC.

وهنأ رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور رامي عبد الرحيم أسرة الجامعة والعاملين من الهيئتين التدريسية والإدارية والطلبة،
وشكر وحدة ضمان الجودة والتخطيط والقياس وجميع العمداء ورؤساء الأقسام وأعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية على جهودهم المتميزة في تحقيق متطلبات تجديد الاعتماد، مؤكدًا استمرارية الجامعة في الحصول على جميع الاعتمادات المحلية والدولية لرفع كفاية تخصصاتها، الأمر الذي من شأنه تعزيز مكانة جامعة البترا العلمية، وتعزيز كفاية مخرجاتها التعليمية.

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