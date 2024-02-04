خبرني : 65.4 مليون دولار صادرات اربد الشهر الماضي

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- Khaberni) خبرني - بلغت القيمة الكلية لشهادات المنشأ الصادرة من غرفة صناعة إربد لشهر كانون الثاني لعام 2024 قرابة 65 مليون دولار، مقارنة بشهادات المنشأ الصادرة لكانون الثاني 2024؛ التي بلغت قرابة 80 مليون دولار، بنسبة انخفاض بلغت قرابة 18% عن نفس الفترة من العام الماضي.
وبلغ عدد شهادات المنشأ الصادرة من غرفة صناعة إربد لشهر كانون الثاني الحالي 964 شهادة مقارنة مع 1009 شهادات لنفس الفترة من العام السابق.
وحسب التقرير الصادر عن غرفة صناعة إربد، فقد احتلت مدينة الحسن الصناعية المرتبة الأولى في حجم الصادرات من إجمالي صادرات كانون الثاني لعام 2024 بقيمة وصلت 59.5 مليون دولار وبنسبة 91% من إجمالي الصادرات، فيما صدرت مدينة السايبر سيتي بقيمة 5.2 ملايين دولار وبنسبة 8%، كما صدرت مناطق مختلفة من إربد بقيمة 0.7 مليون دولار، فيما بلغت قيمة الصادرات حسب اتفاقية الدول العربية نحو 5.2 ملايين دولار.
وقد شكل قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات ما نسبته 86.2% من إجمالي الصادرات، مسجلا القيمة الأعلى في حجم التصدير بقيمة 56.4 مليون دولار، فيما حققت الصناعات التموينية والغذائية قيمة صادرات بلغت 3.9 ملايين دولار، كما حقق قطاع الصناعات العلاجية واللوازم الطبية حجم صادرات بقيمة 1.6 مليون دولار، فيما توزعت بقية الصادرات على قطاعات الصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل، والبلاستيكية والمطاطية والصناعات الإنشائية والصناعات التعدينية والتعبئة والتغليف إضافة لقطاع الصناعات الهندسية والكهربائية.
وبينت الغرفة، أن صادرات إربد إلى الولايات المتحدة شكلت ما نسبته 63.5% من حجم الصادرات بقيمة تجاوزت 41.5 مليون دولار، فيما سجلت الصادرات إلى الدول العربية نسبة 10% من إجمالي الصادرات بقيمة بلغت 6.29 ملايين دولار، فيما توزعت بقية الصادرات إلى دول أوروبية، وجنوب شرق آسيا، وكندا ودول أخرى.
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