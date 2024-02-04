خبرني : 65.4 مليون دولار صادرات اربد الشهر الماضي

MENAFN - Khaberni) خبرني - بلغت القيمة الكلية لشهادات المنشأ الصادرة من غرفة صناعة إربد لشهر كانون الثاني لعام 2024 قرابة 65 مليون دولار، مقارنة بشهادات المنشأ الصادرة لكانون الثاني 2024؛ التي بلغت قرابة 80 مليون دولار، بنسبة انخفاض بلغت قرابة 18% عن نفس الفترة من العام الماضي.

وبلغ عدد شهادات المنشأ الصادرة من غرفة صناعة إربد لشهر كانون الثاني الحالي 964 شهادة مقارنة مع 1009 شهادات لنفس الفترة من العام السابق.

وحسب التقرير الصادر عن غرفة صناعة إربد، فقد احتلت مدينة الحسن الصناعية المرتبة الأولى في حجم الصادرات من إجمالي صادرات كانون الثاني لعام 2024 بقيمة وصلت 59.5 مليون دولار وبنسبة 91% من إجمالي الصادرات، فيما صدرت مدينة السايبر سيتي بقيمة 5.2 ملايين دولار وبنسبة 8%، كما صدرت مناطق مختلفة من إربد بقيمة 0.7 مليون دولار، فيما بلغت قيمة الصادرات حسب اتفاقية الدول العربية نحو 5.2 ملايين دولار.

وقد شكل قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات ما نسبته 86.2% من إجمالي الصادرات، مسجلا القيمة الأعلى في حجم التصدير بقيمة 56.4 مليون دولار، فيما حققت الصناعات التموينية والغذائية قيمة صادرات بلغت 3.9 ملايين دولار، كما حقق قطاع الصناعات العلاجية واللوازم الطبية حجم صادرات بقيمة 1.6 مليون دولار، فيما توزعت بقية الصادرات على قطاعات الصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل، والبلاستيكية والمطاطية والصناعات الإنشائية والصناعات التعدينية والتعبئة والتغليف إضافة لقطاع الصناعات الهندسية والكهربائية.

وبينت الغرفة، أن صادرات إربد إلى الولايات المتحدة شكلت ما نسبته 63.5% من حجم الصادرات بقيمة تجاوزت 41.5 مليون دولار، فيما سجلت الصادرات إلى الدول العربية نسبة 10% من إجمالي الصادرات بقيمة بلغت 6.29 ملايين دولار، فيما توزعت بقية الصادرات إلى دول أوروبية، وجنوب شرق آسيا، وكندا ودول أخرى.