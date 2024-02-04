Sunday, 04 February 2024 02:13 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


خبرني : 65.4 مليون دولار صادرات اربد الشهر الماضي

2/4/2024 5:26:40 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - بلغت القيمة الكلية لشهادات المنشأ الصادرة من غرفة صناعة إربد لشهر كانون الثاني لعام 2024 قرابة 65 مليون دولار، مقارنة بشهادات المنشأ الصادرة لكانون الثاني 2024؛ التي بلغت قرابة 80 مليون دولار، بنسبة انخفاض بلغت قرابة 18% عن نفس الفترة من العام الماضي.

وبلغ عدد شهادات المنشأ الصادرة من غرفة صناعة إربد لشهر كانون الثاني الحالي 964 شهادة مقارنة مع 1009 شهادات لنفس الفترة من العام السابق.

وحسب التقرير الصادر عن غرفة صناعة إربد، فقد احتلت مدينة الحسن الصناعية المرتبة الأولى في حجم الصادرات من إجمالي صادرات كانون الثاني لعام 2024 بقيمة وصلت 59.5 مليون دولار وبنسبة 91% من إجمالي الصادرات، فيما صدرت مدينة السايبر سيتي بقيمة 5.2 ملايين دولار وبنسبة 8%، كما صدرت مناطق مختلفة من إربد بقيمة 0.7 مليون دولار، فيما بلغت قيمة الصادرات حسب اتفاقية الدول العربية نحو 5.2 ملايين دولار.

وقد شكل قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات ما نسبته 86.2% من إجمالي الصادرات، مسجلا القيمة الأعلى في حجم التصدير بقيمة 56.4 مليون دولار، فيما حققت الصناعات التموينية والغذائية قيمة صادرات بلغت 3.9 ملايين دولار، كما حقق قطاع الصناعات العلاجية واللوازم الطبية حجم صادرات بقيمة 1.6 مليون دولار، فيما توزعت بقية الصادرات على قطاعات الصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل، والبلاستيكية والمطاطية والصناعات الإنشائية والصناعات التعدينية والتعبئة والتغليف إضافة لقطاع الصناعات الهندسية والكهربائية.

وبينت الغرفة، أن صادرات إربد إلى الولايات المتحدة شكلت ما نسبته 63.5% من حجم الصادرات بقيمة تجاوزت 41.5 مليون دولار، فيما سجلت الصادرات إلى الدول العربية نسبة 10% من إجمالي الصادرات بقيمة بلغت 6.29 ملايين دولار، فيما توزعت بقية الصادرات إلى دول أوروبية، وجنوب شرق آسيا، وكندا ودول أخرى.

MENAFN04022024000151011027ID1107807100

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث