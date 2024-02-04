خبرني : 464 ألف برميل نفط عراقي وصل الأردن منذ بداية 2024

MENAFN - Khaberni) خبرني - بلغت كميات النفط المصدرة من العراق إلى الأردن في الشهر الاول من العام الحالي، إلى 464.306 ألف برميل وفقا لبيانات وزارة النفط العراقية.

وبلغت الكميات المفرغة من مادة النفط الخام العراقي من موقع مستودع كركوك الحديث، العراق في خزانات شركة مصفاة البترول الأردنية في الزرقاء العام الماضي 3.813.336 مليون برميل بواقع 509.724.578 الف طن.

وكانت وزارة الطاقة والثروة المعدنية قد بينت في تصريحات سابقة لها، أن الجانب العراقي وافق على زيادة الكميات من 10 آلاف برميل يومياً لتصبح 15 ألف برميل يومياً وذلك من بداية شهر آب العام الماضي، وبنفس الشروط التعاقدية الواردة في مذكرة تفاهـم تجهيـز النفـط الخام الموقعة بين حكومة جمهورية العراق وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية بتاريخ 4 أيار 2023.

وقالت الوزارة، إنه تم إجراء الترتيبات الفنية واللوجستية اللازمة لنقل هذه الكميات من موقع تحميل النفط في العراق مستودع كركوك الحديث إلى مصفاة البترول الأردنية في الزرقاء، لافتة الى أن الكمية الشهرية المصدرة من النفط الخام العراقي للأردن ستصل الى حوالي 450 الف برميل شهرياً، بدلاً من 300 الف برميل شهرياً.

وتأتي الزيادة في كميات النفط نتيجة للمباحثات المثمرة التي عقدت خلال زيارة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة على رأس وفد وزاري للعاصمة العراقية بغداد في شهر تموز الماضي والتوصل الى توافق مشترك لزيادة كميات النفط الخام العراقي للأردن.

وأكدت وزارة النفط العراقية أن مجموع الصادرات والإيرادات المتحققة لشهر كانون الثاني الماضي بحسب الاحصائية الأولية الصادرة عن شركة تسويق النفط العراقية (سومو)، بلغ للصادرات من النفط الخام بلغت (103) ملايين (508) آلاف و(438) برميلاً، بإيرادات بلغت (8) مليارات و(25) مليوناً و(616) ألف دولار" .

وأضاف البيان أن"مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر كانون الثاني الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغ (102) مليون و(25) ألف برميل، في حين بلغت الكميات المصدرة الى الأردن (464) ألفاً و(306) براميل، فيما كانت الصادرات من القيارة (1) مليون و(19) ألفاً و(132) برميلاً" .

وتابع أن"معدل الكميات اليومية المصدرة بلغ (3) ملايين و (338) ألفاً و(982) برميلاً في اليوم، فيما بلغ معدل سعر البرميل الواحد (77.536 ) دولاراً ".







