خبرني : ندوة المشهد الفلسطيني: قراءة معمقة وتحليل شامل تجمع شخصيات بارزة

MENAFN - Khaberni) خبرني - بمبادرة من منتدى الاتحاد للدراسات والأبحاث، أقيمت ندوة بعنوان "المشهد الفلسطيني: قراءة معمقة وتحليل شامل"، تجمعت فيها شخصيات بارزة ومهتمة بالشأن الفلسطيني لمناقشة الوضع الراهن في غزة وفلسطين بشكل شامل.







تحدث فيها رئيس الوزراء الأسبق طاهر المصري. بحضور عدد من المهتمين بهذا الشأن





تناولت الندوة مجموعة من القضايا المهمة، منها تشخيص الوضع الصعب الذي يواجه الفلسطينيون في ظل الاحتلال الإسرائيلي، ودور المقاومة في مواجهة هذا الاحتلال، بالإضافة إلى تغير نظرة العالم تجاه القضية الفلسطينية.





واشتملت الندوة التي أدارها عضو المكتب السياسي للحزب المحامي الدكتور طارق أبو الراغب، على تشخيص واقع الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وفرص حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية على التراب الوطني الفلسطيني على حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفق قرارات الشرعية الدولية، وقوة المقاومة التي ما زالت صامدة أمام عدوان الاحتلال على قطاع غزة منذ ما يزيد عن ثلاثة أشهر بفضل بناء الأنفاق والخطط العسكرية التي انتهجتها المقاومة منذ بداية الحرب.





قدم رئيس الوزراء الأسبق، السيد طاهر المصري، رؤية مستقبلية تشير إلى أهمية تضافر الجهود الدولية لحل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي بشكل عادل ودائم، مشدداً على أهمية التواصل والحوار المستمر لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.





وبيّن الدور الكبير الذي قامت به المملكة الأردنية الهاشمية بقيادة جلالة الملك والدبلوماسية الأردنية لحشد التأييد العربي والإقليمي والعالمي للقضية الفلسطينية فضلا عن دور الأردن في الدفاع عن فلسطين وأهلها وإحياء جهود حل الدولتين وفق قرارات الشرعية الدولية وما زال الدور الأردني فاعلا في خدمة الأشقاء الفلسطينيين بالإضافة للمساعدات الإنسانية التي تقدمها المملكة.





وأكد دولة طاهر المصري في إجابته على أسئلة الحضور على ضرورة الوقوف بجانب الشعب الفلسطيني في مواجهة التحديات التي يواجهها، وضرورة تضافر الجهود الدولية لحل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي بشكل عادل ودائم وأضاف ان الأردن يحتاج لمساندة العرب جميعًا في هذه القضية.













وأثرت مشاركة الكابتن محمد الخشمان في الندوة بطابعٍ خاص، حيث أكد على أهمية القضية الفلسطينية كمحورٍ أساسي ومركزي في السياسة الأردنية. وفي إطار مشاركته الفاعلة، ركز الكابتن الخشمان على أهمية عدم التفريق بين قطاع غزة وباقي أراضي فلسطين، مؤكداً أن غزة لا يمكن فصلها عن الوطن الفلسطيني، وأن التضامن مع قطاع غزة يعد جزءاً لا يتجزأ من التضامن مع فلسطين بأكملها. وشدد الكابتن الخشمان على أهمية فهم الواقع السياسي والاجتماعي في الأردن وفلسطين على أنها واحدة، حيث أن الأردنيين والفلسطينيين يشكلون جزءاً واحداً من الهوية الوطنية، وهم متحدون في السعي نحو بناء الأردن وتحرير فلسطين "أردنيون من أجل بناء الأردن، وفلسطينيون من أجل تحرير فلسطين"









وتضمنت الندوة الإشارة إلى

نظرة العالم التي تغيرت تجاه فلسطين وإسرائيل، حيث بات الدعم أكبر للقضية الفلسطينية فيما اهتزت صورة إسرائيل أمام العالم بسبب ارتكابها المجازر بحق المدنيين في غزة وفي عموم فلسطين المحتلة، كما تراجعت سيطرة الغرب على المواقف في العالم، وبرزت دول أخرى على الساحة مثل روسيا والصين وإيران والتي تبحث عن دور لها في قيادة العالم بدلا من الولايات المتحدة والغرب اللذين تراجعا كثيرا بسبب المواقف المؤيدة للعدوان على غزة.





وعن المآلات التي ستذهب إليها القضية الفلسطينية، أوضحت الندوة أن فلسطين ستعود دولة قوية حتى لو كانت في المستقبل محايدة أو منزوعة السلاح وسيكون مستقبلها مثمر عدا عن دورها الريادي في المنطقة لكن حتى نصل إلى ذلك فإنها ستأخذ الوقت حيث ستكون عملية بناء الدولة تدريجية وصولا إلى دولة حضارية منفتحة على العالم في ظل وجود إرادة فلسطينية قوية في هذا الشأن.





كما أشارت الندوة إلى التفكك داخل إسرائيل بسبب ضعف الدولة في ظل ضرب الصورة المعنوية لإسرائيل أمام العالم بسبب المقاومة وما فعلته في 7 أكتوبر، وفي ظل استمرار المقاومة الفلسطينية التي تبحث عن حقوق الشعب الفلسطيني واستعادة الدولة عن طريق المقاومة كما فعل الشعب الجزائري في طرده للاحتلال الفرنسي.









ودعت الندوة الأحزاب في الأردن إلى أخذ دورها في العمل السياسي وقيادة الشباب وكافة أطياف المجتمع في سبيل تشكيل وعي مجتمعي يخدم القضايا الوطنية المختلفة بما فيها القضية الفلسطينية - القضية المركزية للأردن والدفاع عنها، لافتة إلى أن الأحزاب وعلى الرغم من حداثة تجربتها إلا أنها قادرة على التغيير وصناعة الحياة السياسية في المملكة.





تميزت الندوة أيضاً بتفاعل الحضور وتبادل الآراء والافكار حول سبل تعزيز الدعم الدولي للقضية الفلسطينية، حيث أدلى المشاركون بمداخلات مهمة واقتراحات بناءة تسهم في صياغة استراتيجيات جديدة لتحقيق العدالة والسلام في المنطقة.





في ختام الندوة، أكدت الشخصيات البارزة المشاركة على أهمية مثل هذه المناسبات في تعزيز التواصل وتبادل الخبرات والمعرفة، ودعت إلى تكثيف الجهود الدولية لدعم القضية الفلسطينية والعمل المشترك من أجل تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.





تجدر الإشارة إلى أن الندوة لم تقتصر على المناقشات النظرية فقط، بل شهدت تبادل الخبرات والتجارب العملية واستعراض النماذج الناجحة في مجال دعم القضية الفلسطينية على الصعيدين الإقليمي والدولي





وشكر أبو الراغب الحضور والضيوف الكرام على مشاركتهم في الندوة التي تعتبر من ضمن سلسلة ندوات ولقاءات ناجحة مع كافة فئات المجتمع والتي من شأنها الاشتباك الإيجابي مع جميع القضايا التي تهم كافة شرائح المجتمع.