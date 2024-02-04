خبرني : فلكي أردني يعرض نيزكا نادرا للبيع.. وهذا سعره

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - معتصم زمزم
عرض الفلكي الأردني الدكتور عماد مجاهد، الأحد، نيزكا نادرا وضخما للبيع.
وقال مجاهد في تصريح لـ"خبرني" إن النيزك يعد الأكبر الذي يتم العثور عليه في الأردن والشرق الأوسط، ويبلغ وزنه 10 كيلو و320 غراما.
وبين أنه عثر على النيزك
بوادي رم خلال مهمة خاصة في البحث عن النيازك في الأردن نهاية عام 2022
وأكد أنه أرسل عينة لفحصه في مختبر أوروبي متخصص في النيازك بجزر الكناري الإسبانية ، وحصل على شهادة تثبت أنه من النيازك الضخمة.
وعن السعر كشف مجاهد أن النيزك معروض للبيع بسعر 150 ألف دينار أردني.
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