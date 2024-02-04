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خبرني : فلكي أردني يعرض نيزكا نادرا للبيع.. وهذا سعره

2/4/2024 5:26:40 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - معتصم زمزم

عرض الفلكي الأردني الدكتور عماد مجاهد، الأحد، نيزكا نادرا وضخما للبيع.

وقال مجاهد في تصريح لـ"خبرني" إن النيزك يعد الأكبر الذي يتم العثور عليه في الأردن والشرق الأوسط، ويبلغ وزنه 10 كيلو و320 غراما.

وبين أنه عثر على النيزك
بوادي رم خلال مهمة خاصة في البحث عن النيازك في الأردن نهاية عام 2022

وأكد أنه أرسل عينة لفحصه في مختبر أوروبي متخصص في النيازك بجزر الكناري الإسبانية ، وحصل على شهادة تثبت أنه من النيازك الضخمة.

وعن السعر كشف مجاهد أن النيزك معروض للبيع بسعر 150 ألف دينار أردني.

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