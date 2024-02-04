«ثونجيلا» تسجل في مركز دبي للسلع المتعددة

أعلنت شركة ((ثونجيلا ريسورسز))، التي تعمل في إنتاج الفحم، التسجيل لدى هيئة مركز دبي للسلع المتعددة، حسبما أعلن موقع ((آي أو إل دوت سي أو دوت زد إيه)) الجنوب أفريقي.

ورغم أن أسعار الفحم كانت منخفضة، خاصة في السوق الأوروبية، إلا أن العديد من المنتجين حولوا تركيزهم إلى سوق آسيا والمحيط الهادئ وغيرها.

وقال الموقع إن ((ثونجيلا ريسورسز)) سجلت لدى مركز دبي للسلع المتعددة الشهر الماضي، ما ساعد على رفع سعر سهمها في بورصة جوهانسبرغ بنحو 0.5 % في تعاملات أمس. وذكرت ((ثونجيلا)) في بيان: سيضم مكتب دبي فريق تسويق التصدير، الذي يعمل تحت إشراف ((ثونجيلا ماركتينج إنترناشيونال)).

وسيكون هذا الفريق مسؤولاً عن الإشراف على مجموعة واسعة من وظائف التسويق، التي تلبي احتياجات كل من الأصول في جنوب أفريقيا وأستراليا. وأضافت أن التوسع في دبي، يؤكد نية ((ثونجيلا)) البقاء على اطلاع باحتياجات العملاء وسوق السلع العالمية، من خلال وضع نفسها كمنتج للفحم ذي بصمة عالمية.

وقال يوليو ندلوفو الرئيس التنفيذي لشركة ((ثونجيلا))، المتفائل بشأن الآفاق المستقبلية للفحم، رغم الاضطرابات الحالية في الأسعار بالأسواق العالمية، إن تسجيل مكتب دبي، ونقل فريق تسويق التصدير إلى هناك، يشكل تنويعاً جغرافياً مهماً للشركة، ويخلق لنا خيارات تنويع مستقبلية، وسيساعدنا على إمكانية الوصول المباشر إلى الأسواق المنقولة بحراً، وتعزيز العلاقات مع عملائنا.

وتستعد ((ثونجيلا)) لتصبح لاعباً رئيساً في سوق الفحم الدولي، رغم الضغوطات العالمية من جماعات الضغط ضد الاعتماد على السلع الأحفورية للحصول على الطاقة.