مُعضلة أجر إيلون ماسك

لم تبذل كاثلين ماكورميك، قاضية محكمة ديلاوير شانسري، جهداً في إخفاء دهشتها من حزمة الأجر الهائلة التي حصل عليها إيلون ماسك عام 2018، عندما حكمت الأسبوع الماضي بضرورة إلغائها.

وقالت إن مجلس إدارة ((تسلا))، ربما كان منبهرًا بجاذبية ماسك الاستثنائية، إلا أن المجلس فشل تماماً في طرح ((سؤال الـ 55.8 مليار دولار: هل كانت هذه الحزمة ضرورية للحفاظ على ماسك وتحقيق أهداف المجلس؟))، كانت إجابتها المدوية في الحكم هي ((لا)).

إذا استمر صمود هذا الحكم أمام أي استئناف، فما الذي كان يجب على تسلا أن تدفعه مقابل خدمات ماسك؟ وما ضخامة الحصة التي يستحقها في شركة تجاوزت قيمتها التريليون دولار لفترة وجيزة عام 2021؟ وما مدى سيطرته الشخصية على الشركة على المدى الطويل؟.

هذه هي الأسئلة التي يجب على مجلس إدارة تسلا التعامل معها الآن بصورة عاجلة، إذا ما أراد الحفاظ على مديره التنفيذي، المعروف بتقلباته.

كما أنها أسئلة يجب أن تواجهها كل شركة تكنولوجية ناجحة، لا يزال مؤسسها يقودها. تمت الإجابة عن سؤال ((كم)) هذا بطُرقٍ متنوعة جداً. ولا يوجد استنتاج بسيط: الأمر يعتمد على ما سيتقبله مجلس إدارة الشركة والمساهمون فحسب.

واشتهر ستيف جوبز بالعمل رئيساً تنفيذياً لشركة ((آبل))، مقابل دولار واحد سنوياً. كانت حصة ملكيته تقتصر على خانة الآحاد، لكنه كان يعتبره حافزاً كافياً لاستمراره في العمل.

وعلى النقيض تماماً، كان هناك مديرون تنفيذيون مؤسسون، مثل لاري إليسون في شركة ((أوراكل))، الذي وصل أجره السنوي نحو 100 مليون دولار، قبل عقد من الزمن.

وفي النهاية، تم تخفيض تعويضاته بعد سنوات من شكاوى المساهمين.

لكن صفقة تعويضات الأسهم الخاصة بماسك، التي بلغت قيمتها 55.8 مليار دولار، أطاحت بكافة المقارنات. وادعت تسلا أن هذا ((أمر مفيد)) لمساهميها، لأن ماسك لن يحصل على الأسهم إلا إذا ارتفعت قيمة شركة تسلا السوقية إلى 600 مليار دولار. كيف لا يمكن أن تكون هذه صفقة رائعة؟.

اختارت القاضية ماكورميك النظر إلى الأمر من زاوية مُختلفة: ما الذي تحتاج الشركة فعلياً أن تدفعه لماسك، للتأكد من استمراره في الحضور إلى العمل؟

فقد أوضح ماسك أنه سيبقى في تسلا على أي حال. كان حكمها مبنياً على التقييم العادل. وحسب قولها، فإن العملية التي مر بها مجلس الإدارة، لم تكن مستقلة بما فيه الكفاية، حيث لا يمكن تبرير حجم المكافأة الكبير، لأنه أكبر بـ 250 ضعفاً من متوسط التعويضات التي يحصل عليها نظراؤه من المديرين التنفيذيين.

وهذا لا يعني بالضرورة أن ((تسلا)) لا يمكنها التوصل إلى حزمة أسهم ضخمة جديدة بديلة للمرفوضة تواً. إذا تعاملوا مع الأمور بالطريقة الصحيحة، فكل ما على ((تسلا)) وماسك القيام به، مثل أي شركة، هو التأكد من حصول المساهمين على فرصة للاطلاع الكامل، قبل إصدار حكمهم على الخطة، ووفقاً للقاضية، فهذا شيء لم يحدث في المرة الأخيرة.

في الوقت نفسه، إذا صمد هذا القرار أمام أي استئناف، فسيؤدي إلى تقليص كبير في حصة ماسك الشخصية في تسلا.

تركت خطة عام 2018 له 304 ملايين سهم ضمن خيار الشراء، ما يمثل نحو 10 % من إجمالي عدد أسهم الشركة الحالية. وبدون فرصة لممارسة خياراته على هذه الأسهم، فلن يتبقى له سوى الـ 13 % التي يمتلكها حالياً.

هذا أقل بكثير من النسبة التي ذكرها في وقتٍ سابق من العام الجاري، والذي قال إنه يحتاجها ليظل ملتزماً تماماً تجاه الشركة، وهي 25 %، وإلا فإنه سينقل جهوده في الذكاء الاصطناعي والروبوتات لمشاريعه الأخرى.

ومثل العديد من تغريدات ماسك، يبدو اقتراحه بأنه قد يعيد تركيز جهوده في الذكاء الاصطناعي إلى مكان آخر، كما لو كان دعوى قضائية مستقبلية، ينتظر حدوثها. فكثيراً ما زعم أن أغلب قيمة شركة تسلا المستقبلية تعتمد على تشغيلها أسطولاً كبيراً من سيارات الأجرة الآلية، بدلاً من كونها مجرد شركة لتصنيع السيارات، كما روج لخططها لصناعة روبوتات شبيهة بالبشر.

ويقول المستثمرون إنهم بالفعل قد دفعوا ثمن هذا المستقبل.

وتراجعت أسهم ((تسلا)) بعد هذه الأخبار، بينما تنتظر ((وول ستريت)) لترى ما ستفعله الشركة لاحقاً. وقد يكلف رفع حصة ماسك من 13 % إلى 25 %، المساهمين نحو 70 مليار دولار.

بينما اقترح ماسك نفسه أن تفكر الشركة في إنشاء فئة أسهم منفصلة، ذات حقوق تصويت إضافية، ما يزيد سيطرته دون تحقيقه منفعة اقتصادية إضافية. لكن بينما تمتلك العديد من الشركات التكنولوجية هيكلاً ثنائي الفئة لأسهمها وقت الطرح العام، فإن إنشاء واحداً بعدها سيكون انحرافاً جذرياً عن الممارسات العادية.

وفقاً لماكروميك، فقد حطمت صفقة الأجر الخاصة بإيلون ماسك لعام 2018، جميع الأرقام القياسية التاريخية، كونها ((أكبر فرصة تعويض محتملة رصدت على الإطلاق في الأسواق العامة، وبأضعاف عديدة)). ويمكن أن تكون الصفقة التالية استثنائية بالقدر ذاته.