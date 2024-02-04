«تايمز ناو»: دبي ترسخ موقعها وجهة مفضلة لتأسيس الأعمال

أفادت شبكة ((تايمز ناو)) الهندية أن دبي تحولت، على مر السنين، إلى مركز عالمي مفضل ووجهة جذابة لتأسيس الأعمال والشركات.

وكانت تعمل بمثابة مركز إقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مشيرة إلى مساهمة أسباب رئيسية عدة في بروز دبي وجهة أولى للشركات الساعية إلى توسيع عملياتها في المنطقة، من أبرزها الموقع الاستراتيجي للمدينة وإطلاقها مبادرات سياسات صديقة للأعمال.

ورأت الشبكة في تزايد تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى دبي مؤشراً على النفوذ المتنامي للمدينة كمركز ريادي للمشاريع التجارية الجديدة. فإلى جانب قطاع سياحي مزدهر، تركت المدينة بصمة مهمة في مجال جذب المواهب والشركات إلى قطاعات التكنولوجيا المالية والشحن والتمويل والابتكار والطيران والإلكترونيات، وغيرها من القطاعات.

موقع استراتيجي

وقالت إن من بين الأسباب التي ساهمت في نهوض المدينة كوجهة الأعمال الأولى في الشرق الأوسط، هو: الموقع الاستراتيجي لدبي على تقاطع أوروبا وآسيا وأفريقيا، وهو يساعد رجال الأعمال والشركات في التواصل مع القارات الثلاث، ويضع الإمارة في موقع مثالي للشركات الساعية للتوسع في المنطقة.

حيث تفيد شركة ((إيه أند إيه اسوشتتس)) لاستشارات الأعمال في دبي أن المدينة تتمركز في واحدة من أقدم طرق التجارة، وقد تطورت، مع سياسات مواتية، إلى مركز رئيسي للاستيراد والتصدير والخدمات اللوجستية والسياحة.

ولفتت الشبكة إلى سبب آخر وهو مناطق التجارة الحرة والتي عملت إلى جانب المناطق الاقتصادية الخالصة، وفق شركة الاستشارات ((وايت كايت))، كمحفزتين على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر إلى المنطقة، كذلك كمواقع مثالية لتأسيس شركات جديدة، وذلك بسبب الإجراءات المبسطة وتقديم وفورات ضريبية وملكية أجنبية 100 %، وغيرها.

مبادرات وسياسات

ولفتت الشبكة إلى سبب آخر وهو السياسات المؤيدة للأعمال التجارية التي أتاحت إنشاء بيئة ملائمة. ويقول عمار آل مالك، النائب التنفيذي لرئيس مجموعة ((تيكوم)) - القطاع التجاري، إن البيئة المؤيدة للأعمال والمبادرات مثل أجندة دبي الاقتصادية ضمنت توفر التمويل والموارد المطلوبة لنمو الشركات والشركات الناشئة.

ويرى الرئيس التنفيذي لشركة افيانكو، جاشفانت براجاباتي، تعديل قانون الشركات بما يتيح التملك الكامل للشركات من قبل الأجانب تطوراً تحويلياً للاستثمار في دبي.

وذكرت أن النظام المعفي من الضرائب يعد من أحد الأسباب، حيث أصبح جاذباً رئيسياً للشركات الراغبة في إيجاد قواعد في مناطق منخفضة الضرائب.

حيث تعفي الإمارات المناطق الحرة من الضريبة الجديدة، كما أن الكيانات المؤهلة في المناطق الحرة للدولة تخضع لضريبة صفر بالمئة حتى لدى التعامل مع الدولة في أنشطة استراتيجية مثل التصنيع ومعالجة السلع والخدمات اللوجستية.

وذكرت أن من بين الأسباب وجود بنية تحتية من الطراز العالمي تدعم بيئة دبي الصديقة للأعمال، حيث تقدم المدينة الأحدث في المطارات والطرق السريعة واتصالات سلكية ولاسلكية متطورة، إلى جانب مباني تجارية ومراكز تسوق ووحدات صناعية تشكل أساساً قوياً للشركات الناشئة.

ولفتت الشبكة إلى سبب آخر وهو مستويات المعيشة ذات جودة عالية، حيث تفيد الشركة المتخصصة في القانون التجاري بالإمارات، ((ميمو ليغال كونسلتينغ))، بأن مستويات المعيشة ذات الجودة العالية في دبي تكمل بينتها التحتية المعدة للمستقبل وسياساتها المؤدية للأعمال ما يجعلها مكاناً مرغوباً للقيام بالأعمال.

ونوهت الشبكة إلى نظام تأشيرات صديق للمستثمرين، وقالت إنه يعمل على تسهيل الانتقال السلس إلى المنطقة. ويمكن للمستثمرين تأمين تأشيرة إقامة بسهولة في دبي والتأسيس فيها لإقامة دائمة مع الوصول إلى ميزات ضريبية إضافية.

كذلك لفتت إلى التركيز على الريادة والابتكار، حيث تم إطلاق العديد من المبادرات والبرامج ذات العلاقة، لا سيما للشركات الناشئة والشركات الصغيرة ومتوسطة الحال.