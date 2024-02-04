«جميرا كريك سايد» يحصل على شهادة «مركز معتمد للتوحد»

حصل فندق ((جميرا كريك سايد)) في دبي على شهادة ((مركز معتمد للتوحد)) من المجلس الدولي لمعايير الاعتماد والتعليم المستمر، ليصبح الفندق الأول في جميرا الذي يحصل على هذه الشهادة، بحسب موقع ((هوتليير ميدل إيست)) للضيافة.

وتحصل المؤسسات على هذا التصنيف التي تلتزم بتقديم تجربة محسنة وترحيبية للضيوف المصابين بالتوحد والحساسية الحسية وعائلاتهم.

وقال آندي كوثبرت، مدير عام فندق ((جميرا كريك سايد)) إن هذه الشهادة تمثل أهمية كبيرة بالنسبة لفندق ((جميرا كريك سايد)). إنه يدل على جهودنا المستمرة لخلق بيئة يكون فيها التعاطف والتفاهم والشمول أمراً بالغ الأهمية.

وحصل موظفو الفندق على تدريب للتعامل مع مرضى التوحد تضمن تزويدهم بالمعرفة اللازمة للترحيب بالضيوف المصابين بالتوحد في المنشأة. إضافة إلى ذلك، تم تطوير أدلة إرشادية، وتوفير للمعلومات الأساسية حول مرافق ومواقع محددة داخل الفندق. تتضمن هذه الأدلة تفاصيل حول الإضاءة ومستويات الضوضاء والمدخلات الحسية الأخرى، مما يزود الضيوف بالمعلومات التي يحتاجونها قبل الوصول إلى هذه المناطق.

وقال مايرون بينكومب، رئيس مجلس إدارة المجلس الدولي لمعايير الاعتماد والتعليم المستمر: ((إن هذا الإنجاز الذي حققه فندق ((جميرا كريك سايد)) يمثل خطوة مهمة في رحلة دبي نحو أن تصبح وجهة أكثر سهولة وشمولاً.

كريك سايد لا يشكل نموذجاً للآخرين في دبي فحسب، بل يسهم أيضاً في إعادة تعريف معايير الضيافة. ونأمل أن يثير هذا الإنجاز الإلهام بين منشآت جميرا الأخرى، وحثهم على الانضمام إلى هذه الحركة)).