600 تطبيق ولعبة جديدة .. أبل تطلق النظارة الذكية «فيجن برو»

دخل مطورو تطبيقات الأجهزة الذكية في سباق محموم من أجل تطوير تطبيقات لنظارة الواقع الافتراضي (في.آر) الذكية "فيجن برو"، التي طورتها شركة الإلكترونيات الأمريكية

أبل.



وحتى قبل أسبوع واحد من طرحها كان قد تم تطوير 150 تطبيقا فقط لهذا الجهاز المستحدث تماما بحسب تحليل مستقل لمتجر تطبيقات أبل آب ستور.

وقالت أبل إن هناك أكثر من 600 تطبيق ولعبة جديدة جاهزة للعمل مع فيجن برو قبل طرحها للمستخدمين.

في الوقت نفسه هناك أكثر من مليون تطبيق متوافق مع نظامي التشغيل آي.أو.إس وآيباد أو.إس تستطيع

العمل مع النظارة الجديدة، بحسب أبل.

وأشار موقع تك كرانش المتخصص في موضوعات التكنولوجيا إلى أن هذه الأنباء تأتي في الوقت الذي طرحت فيه أبل خطة للتوافق مع قانون الأسواق الرقمية الجديد في الاتحاد الأوروبي، والذي يجبر أبل على السماح لمستخدمي أجهزتها الذكية مثل آيفون وآيباد بالوصول إلى متاجر التطبيقات وأنظمة الدفع الإلكتروني الأخرى.

ورغم ذلك وصفت الشركات المنافسة مثل سبوتيفاي وإيبيك جيمز ومايكروسوفت خطة أبل بأنها "مهزلة مليئة بالرسوم غير المرغوبة" و"خطوة في الاتجاه الخطأ". وبسبب هذ الرأي تزايدت المخاوف من تراجع اهتمام المطورين بتطوير تطبيقات خاصة لأحدث جهاز من أبل في ضوء قواعد قانون الأسواق الرقمية الأوروبي.

وأعلنت شركة الإلكترونيات الأمريكية العملاقة أبل طرح نظارتها للواقع الافتراضي (في آر) للبيع في الولايات المتحدة المقبل بسعر 3449 دولارا للواحدة، ومن المتوقع طرح الجهاز الجديد خارج الولايات المتحدة، لكن أبل لم تحدد موعدا لهذه الخطوة أثناء إعلانها في معرض لاس فيجاس الدولي للإلكترونيات (سي.إي.إس) الذي اختتم أعماله مؤخرا .

وتعتقد أبل أن النظارة الذكية فيجن برو ستستخدم في مجالات التعليم في مؤتمرات الفيديو وإنتاج الموسيقى بوحدات تحكم ثلاثية الأبعاد بالإضافة إلى بث المحتوى وممارسة الألعاب عبر الإنترنت.

يذكر أن أبل كشفت لأول مرة عن هذا الجهاز في يونيو الماضي، ويجمع بين المحتوى الرقمي ومكونات العمل الحقيقي المحيط بالمستخدم فيما يعرف بالواقع المعزز (أيه.آر) أو دمج الواقع في أول منتج رئيسي جديد تقدمه أبل منذ أكثر من 10 سنوات.



وبالإضافة إلى استخدامات الواقع المعزز، والتي تتمتع بإمكانات أكبر في أماكن العمل الرقمية الجديدة، يمكن أيضًا استخدام النظارة الجديدة لتغمرك تمامًا في عالم رقمي، دون أن تظهر لك تفاصيل الغرفة من حولك. وربما تكون أشد الخواص غرابة في نظارة الواقع الافتراضي الجديدة هي وجود شاشة عرض خارجية تظهر عيون المستخدم للأشخاص المحيطين به.

وتقول أبل إنه تم تطوير هذه النظارة للاستخدام في العمل عن بعد أو في المكاتب، حيث تتيح النظارة فيجن برو للمستخدم تشغيل تطبيقات مماثلة على أجهزة آي.أو.إس وماك أو.إس عبر منصة اسمها فيجن أو.إس. ولكي تعطي من يرتدي النظارة إحساسا بالعمق، حيث تخلق التطبيقات ظلالا على الأشياء المحيطة به.



