متصفح أرك يستخدم الذكاء الاصطناعي لمساعدة المستخدمين

على مدى سنوات ظلت محركات البحث مثل جوجل وياهو وبنج البوابة الرئيسية التي يدخل منها المستخدمون إلى مواقع الإنترنت واستكشاف محتوياتها. ولكن شركة ذا براوزر كومباني الناشئة المطورة للمتصفح أرك براوزر تسعى إلى تغيير هذا الواقع من خلال استخدام الذكاء الاصطناعي لكي يتولى المتصفح استكشاف الويب وفقا لتفضيلات المستخدم وتقديم النتائج له دون الحاجة إلى محركات البحث.

وقالت الشركة الناشئة إنها ستطرح الإصدار الجديد من المتصفح الذي يحتوي على أداة الذكاء الاصطناعي خلال الشهور القليلة المقبلة، حيث سيكون في مقدور المستخدم إخبار المتصفح بما يبحث عنه ليتولى هو تقديم المعلومات ذات الصلة له من خلال التصفح أو البحث الآلي على الويب.

وفي تسجيل فيديو بثته شركة ذا براوزر كومباني قال جوش ميللر الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لها إن المستخدمين سيتمكنون من كتابة شيء مثل "الحجز لفردين إما في لاما إن أو كينجز إمبريال" وسيتولى المتصفح أرك عرض النتائج التي تتضمن الفترات المتاحة في الفندقين خلال الشهور المقبلة. كما يمكن للمستخدم حجز مائدة في مطعم من خلال الدخول إلى موقع معين بنقرة واحدة على المتصفح.

وفي الأسبوع الماضي بدأت الشركة اختبار بعض هذه الوظائف وقالت إن عددا محدودا فقط من هذه الخصائص تستخدم تقنية الذكاء الاصطناعي المعروفة باسم نماذج اللغة الكبيرة (إل.إل.إم) لكن كلها تعمل في محاولة لتسهيل حصول المستخدم على ما يريد عبر الإنترنت.

وفي الأسبوع الماضي أيضا طرحت الشركة تطبيق تصفح جديد للهواتف الذكية آيفون باسم آرك سيرش. ويحتوي التطبيق على خاصية "تصفح لي" والتي تقرأ 6 روابط على الأقل مرتبطة بالموضوع وتقوم بإنتاج صفحة ويب مزودة بالصور والفيديوهات وملخص المعلومات المتعلقة بهذا الموضوع.

كما طرحت الشركة خاصية تسمى "روابط فورية" والتي تأخذ المستخدم مباشرة نحو رابط ما بدلا من إعادته إلى نتائج محرك البحث أولا. على سبيل المثال عند الرغبة في مشاهدة الإعلان الترويجي لفيلم جودزيلا2 ستأخذ الخاصية الجديدة المستخدم إلى الإعلان على موقع يوتيوب مباشرة. كما يمكن استخدام الخاصية عند الرغبة في الحصول على مجلد كامل عن موضوع معين مثل "مجلد تقييمات أبل فيجن برو" حيث ستقوم الخاصية بإنشاء مجلد يحتوي على قصص تقييمات وعروض فيجن برو من منشورات مختلفة.



