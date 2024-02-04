الإمارات وإندونيسيا تبحثان تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات

استقبل فخامة جوكو ويدودو رئيس جمهورية إندونيسيا، في القصر الرئاسي بمدينة يوجياكرتا، معالي سهيل المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، ومبعوث دولة الإمارات لجمهورية اندونيسيا وذلك خلال زيارة رسمية لوفد الدولة رفيع المستوى إلى إندونيسيا، برئاسة وزير الطاقة والبنية التحتية.

وخلال اللقاء، نقل معالي سهيل المزروعي، تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وتمنياتهم لقيادة جمهورية إندونيسيا وشعبها الصديق المزيد من الرقي والتقدم.

وبحث اللقاء، سبل وآليات تعزيز التعاون المشترك في شتى المجالات، إذ أعرب فخامة الرئيس جوكو ويدودو عن سعادته بزيارة معاليه، مؤكدا اهتمام بلاده بتطوير علاقاتها الاستراتيجية مع دولة الإمارات في المجالات كافة والتي تخدم الجانبين.

وخلال الزيارة، عقد معالي سهيل المزروعي والوفد المرافق عدة اجتماعات لتعزيز فرص التعاون بين البلدين لرفع مستوى العلاقات إلى آفاق أرحب بما عكس طموحات قيادة البلدين الصديقين.

وفي العاصمة "جاكرتا"، عقد معاليه اجتماعات ثنائية مع كل من معالي لوهوت بينسار وزير تنسيق الشؤون البحرية والاستثمار، ومعالي إيريك طاهر وزير شؤون الشركات المملوكة للدولة، ومعالي عارفين تصريف وزير الطاقة والموارد المعدنية، ومعالي بودي كاريا وزير النقل، ومعالي ساندياغا أونو وزير السياحة والاقتصاد الإبداعي، ومعالي باهليل لاهاداليا وزير شؤون الاستثمار، ومعالي باهالا نوغراها نائب وزير الخارجية.

وخلال هذه اللقاءات، تم بحث مستجدات المشاريع والمبادرات الاستثمارية المشتركة ودراسة المزيد من الفرص المتاحة في القطاعات ذات الاهتمام المشترك.

كما ترأس معاليه، اجتماع الطاولة المستديرة الإماراتي - الإندونيسي، الذي نظمته سفارة الدولة بجاكرتا بمشاركة عدد من الرؤساء التنفيذيين وممثلي القطاع الخاص من البلدين.

وفي ختام الزيارة، التقى معالي المزروعي مع معروف أمين نائب الرئيس، لمناقشة سبل تطوير العلاقات بين البلدين، وتعزيز الاقتصاد في مجال المنتجات الصناعية الحلال.

وكان فخامة الرئيس جوكو ويدودو، ومعالي سهيل المزروعي، قد شهدها خلال تلك الزيارة، مراسم وضع حجر أساس لمبنى مشروع كلية محمد بن زايد للدراسات المستقبلية، بجامعة نهضة العلماء في يوغياكارتا، بحضور كل من سعادة عبدالله سالم الظاهري سفير الدولة لدى جمهورية إندونيسيا، وسعادة الدكتور خليفة الظاهري مدير جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، وسعادة يحيى خليل ستاقوف رئيس منظمة نهضة العلماء، والذي سيتم تنفيذه بالتعاون مع جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية ومنظمة نهضة العلماء.

وعلى هامش المراسم، تم توقيع مذكرة تفاهم بين جامعة محمد بن زايد ومنظمة نهضة العلماء لتشييد مبنى كلية محمد بن زايد للدراسات المستقبلية.

ضم وفد الدولة، كبار المسؤولين الذين يمثلون الجهات الحكومية والقطاع الخاص في الدولة منها: وزارة الخارجية، وزارة الطاقة والبنية التحتية، ووزارة الاقتصاد، ودائرة التنمية الاقتصادية، وجهاز أبوظبي للاستثمار، ومبادلة للطاقة، وشركة مصدر، ومجموعة موانئ أبوظبي، والإمارات العالمية للألمنيوم، وجامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، ومجلس التوازن، ومجموعة إيدج، وطيران الإمارات، ومجموعة الاتحاد للطيران، وشركة الإتحاد للقطارات، وشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، ومجموعة اللولو، وشركة إليت أجرو القابضة.





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