تصدى لـ 4 ركلات ترجيح .. رحلة تألق ويليامز حارس جنوب أفريقيا الأسطوري

حفر رونوين ويليامز حارس مرمى جنوب أفريقيا أسمه بأحرف من نور في تاريخ كرة القدم بعد تصديه لأربع ركلات جزاء ليقود بلاده للفوز على الرأس الأخضر 2 /1 مساء السبت في دور الثمانية لكأس أمم أفريقيا في كوت ديفوار.

وأصبح ويليامز أول حارس مرمى في تاريخ كأس أمم أفريقيا يتصدى لأربع ركلات جزاء خلال مباراة واحدة، ولم يكن تألقه وليد الصدفة حيث إن مستواه يتحدث عن نفسه منذ بداية البطولة القارية، بعد ان حافظ على نظافة شباك منتخب الأولاد في أربع من أصل خمس مباريات خاضها حتى الآن.

وانتهى الوقت الأصلي من المباراة التي جرت على ملعب شارليس كونان باني بالتعادل السلبي ليتم اللجوء إلى وقت إضافي لم يشهد هو الآخر أي أهداف، لتكون كلمة الفصل عبر ركلات الجزاء الترجيحية لتصعد من خلالها جنوب أفريقيا إلى المربع الذهبي، كيف لا ولديها الحارس الأسطوري ويليامز الذي تصدى لأول ركلتي جزاء قبل أن يحرز ديروي دوارتي الهدف الوحيد للرأس الأخضر، ليعود بعدها حارس صن داونز ويتصدى لركلتي الجزاء الرابعة والخامسة.

وصعد ويليامز بمنتخب جنوب أفريقيا للمربع الذهبي القاري للمرة الأولى منذ 24 عاما، وتحديدا منذ نسخة 2000 حينما خسر الأولاد على يد منتخب نيجيريا، وهو نفس المنافس الذي ينتظره في مباراته التالية.

ولم يقتصر تألق ويليامز على منتخب جنوب افريقيا فقط بل ساهم بقوة في بلوغ فريقه صن داونز المربع الذهبي للنسخة الماضية من دوري أبطال أفريقيا، كما ساهم بشكل غير مباشر في إهداء الأهلي المصري اللقب القاري، حينما تصدى لركلة الجزاء التي نفذها أطهر الطاهر لاعب الهلال السوداني خلال مباراة الفريقين بدور المجموعات يوم 18 مارس 2023، ليمهد الطريق أمام الأهلي لبلوغ دور الثمانية في طريقه للصعود إلى منصة التتويج.

وعلق ويليامز الفائز بجائزة رجل المباراة أمام الرأس الأخضر، على تألقه اللافت بالقول "الفضل يعود لجميع زملائي، الأهم هو الفوز في المباراة، تحصلت على هذه الجائزة بفضل جميع زملائي والجهاز الفني".

وأوضح، ويليامز، بخصوص السرّ الذي جعله يتألق في ركلات الجزاء "محلل الفيديو في المنتخب هو من ساعدني، شاهدت مباريات اللاعبين وفيديوهات كثيرة قبل المباراة، فضلا عن العمل في التدريبات، الأمر الذي سمح لي بتقديم هذا الأداء، ليس من السهل مشاهدة كل هؤلاء اللاعبين الذين يلعبون في كل أنحاء العالم".

ولم يكن ويليامز في أفضل حالاته خلال المباراة الأولى لجنوب أفريقيا في نسخة أبيدجان 2023، حيث خسر فريقه أمام مالي صفر/ 2 لكنه منذ تلك اللحظة أعلن عن نفسه بقوة حيث حافظ على نظافة شباكه خلال الفوز على ناميبيا 4 /صفر قبل التعادل سلبيا مع تونس ليصعد بالأولاد إلى دور الستة عشر ويساهم بقوة في الفوز على المغرب 2 /صفر قبل أن تستمر رحلته الملهمة أمام الرأس الأخضر.

وبعد التألق اللافت خلال البطولة القارية بكل تأكيد سينافس ويليامز بقوة على القفاز الذهبي لأفضل حارس في البطولة بل من غير المستبعد أن ينافس على جائزة أفضل لاعب في كأس أمم أفريقيا.

وولد ويليامز في بورت إليزابيث بجنوب أفريقيا يوم 21 يناير 1992 أي إنه احتفل بعيد ميلاده الثاني والثلاثين في أبيدجان.

وبدأ الحارس الجنوب أفريقي مسيرته عبر بوابة شاتربروف روفرز ثم انتقل إلى توتنهام الإنجليزي وهو ناشئ وبعدها رحل إلى سوبر سبورت يونايتد وأمضى بين صفوفه 12 عاما، لينتقل في 2022 إلى ماميلودي صن داونز، ويكتب شهادة ميلاد جديدة مع فريقه ومنتخب بلاده.

وشارك ويليامز في 278 مباراة مع سوبر يونايتد وفي 32 مباراة مع صن داونز بجانب مشاركته في ثلاث مباريات مع منتخب جنوب أفريقيا للشباب تحت 21 عاما وأكثر من 40 مباراة مع المنتخب الأول.

وجاء الظهور الأول لويليامز مع منتخب جنوب أفريقيا في الخامس من مارس 2014 خلال مواجهة ودية أمام البرازيل بعد إصابة الحارس الاول أتوميلينج كون.

وفي أغسطس 2021 قرر هوجو بروس مدرب جنوب أفريقيا منح شارة القيادة لويليامز خلفا لثولاني هلاتشوايو.

لكن في سبيل الوصول إلى هذا التألق عانى ويليامز كثيرا على مستوى حياته الشخصية حيث توفى شقيقه مارفين الذي يكبره بسبعة أعوام قبل حوالي 13 عاما، في حادث سير، وهو الأمر الذي أثر عليه كثيرا.

وساهمت عائلة ويليامز في نشأته الكروية حيث إن والدته كانت تلعب كمهاجمة ضمن صفوف فريق السيدات بنادي شاتربروف لكنها توقفت عن اللعب بعد فترة من حملها في حارس مرمى جنوب أفريقيا.

وأكد ويليامز أن والده يعتبر المدرب الأول في حياته، حيث دأب على نصحه وإرشاده، كما لعب عمه دورا محوريا في مسيرته حيث كان يلعب في مركز حارس المرمى أيضا.

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