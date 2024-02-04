شرطة دبي تضيف سيارة لوتس الكهربائية الفارهة لأسطول دورياتها

أضافت القيادة العامة لشرطة دبي سيارة " لوتس Eletre R " التي تعتبر من السيارات الكهربائية الفارهة لتنضم لأسطول الدوريات الفارهة بالشرطة السياحية.



ودشن العميد خلفان الجلاف مدير إدارة الشرطة السياحية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، السيارة الكهربائية بحضور رمزي الاتات، المدير الإقليمي للتسويق والعلاقات العامة في شركة لوتس، وعدد من كبار الضباط.



واطلع العميد الجلاف، على مواصفات سيارات لوتس Eletre R؛ التي تتمتع بمحركين كهربائيين يجتمعان لتوليد قوة 905 أحصنة، ويوفر نظام الدفع الكهربائي الكامل توازناً بين الأداء العالي، والاستجابة السريعة، ومدى السير الطويل وصولاً إلى 600 كيلومتر، حيث تصنف لوتس Eletre R كأسرع سيارة دفع رباعي كهربائية بمحركين في العالم، تحت فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات.



وأشاد العميد الجلاف بالتعاون الوثيق مع شركة لوتس، مؤكداً أن القيادة العامة لشرطة دبي تسعى من خلال إدخال السيارات الكهربائية الفارهة إلى أسطولها من الدوريات لتعزيز التواجد الأمني لرجال الشرطة في الأماكن السياحية المهمة، مثل برج خليفة و"بوليفارد الشيخ محمد بن راشد" و"جيبي آر"، وغيرها من المناطق السياحية، إلى جانب الارتقاء بكافة السيارات المستخدمة في شرطة دبي وأحدثها.



وأضاف أن رجال الشرطة سيساهمون من خلال سيارة لوتس في تقديم مختلف الخدمات إلى أفراد الجمهور والسياح من استشارات ومعلومات، والتعريف بالدور المجتمعي لشرطة دبي.



وقال رمزي الاتات، المدير الإقليمي للتسويق والعلاقات العامة في لوتس "يسرنا أن نتعاون مع شرطة دبي، ممثلة في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية- إدارة الشرطة السياحية"، لافتاً إلى أن شرطة دبي دائما تبحث عن حلول مستدامة باستخدام التكنولوجيا لمستقبل أفضل وسيارة لوتس تدعم هذا التوجه، وإن سيارة لوتس ايليترا سيارة متعددة الاستعمال ولا تصدر أي انبعاثات مضرة بالبيئة وستساهم في دعم عمليات شرطة دبي".



وفي ختام حفل التدشين، سلم العميد الجلاف درعاً تذكارية إلى رمزي الاتات، وتم التقاط الصور التذكارية.





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