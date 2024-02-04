خبرني : جزيرة إيطالية يعيش أغلب سكانها لأكثر من 100 عام..هذا ما يأكلونه

MENAFN - Khaberni) خبرني - تعد جزيرة سردينيا بإيطاليا واحدة من «المناطق الزرقاء» الخمس في العالم، أو الأماكن في جميع أنحاء العالم حيث يعيش عدد كبير بشكل غير عادي من الأشخاص حتى عمر 100 عام أو أكثر.

بالنسبة لهؤلاء كبار السن النابضين بالحياة في سردينيا، فإن ما يأكلونه يلعب دوراً مهماً في طول العمر. لكنك لا تحتاج إلى العيش في إيطاليا للحصول على هذه الفوائد الصحية الطهوية. وإليك كيفية تناول الطعام مثل سردينيا لحياة أطول:

1. لحوم أقل... خضراوات أكثر

يتم استخدام اللحوم بشكل ضئيل، ويتم زراعة جزء كبير من الطعام في سردينيا محلياً، وهو خالٍ عموماً من المبيدات الحشرية أو الهرمونات أو الأصباغ أو السكريات.

وبحسب تقرير لشبكة ( سي إن بي سي )، فإنهم يتناولون الخضار والسلطات وحساء الفاصوليا مع الشمر والفول والحمص والطماطم.

ويفضل سكان الجزيرة تناول منتجات حليب الماعز والأغنام، التي لها خصائص مضادة للالتهابات، وقد وجد أنها تخفض نسبة الكولسترول.

كما يتناولون خبزهم المسطح المميز (كارتا دي ميوزيكا)، المصنوع من حبوب التريكوم الكاملة عالية البروتين ومنخفضة الغلوتين، وهو المكون الرئيسي في المعكرونة الإيطالية.

كما يتم الاستمتاع بشاي الحليب المميز، الذي يُعتقد أنه ينظف الكبد، يومياً.

2. قم بزراعة بعض طعامك

يحب سكان سردينيا البحث عن الهليون (الاسبراجوس) البري، والخضر البرية، والتوت، والفطر. لا تفعل ذلك بنفسك دون التدريب المناسب، وإلا فقد تتعرض لخطر تناول شيء سام.

إذا لم يكن لديك حديقة، فحاول تخصيص قطعة أرض صغيرة لزراعة الأساسيات الإيطالية: الخس والطماطم والريحان والبقدونس والقرع. ويذكر التقرير أنه لا يوجد شيء يضاهي النكهات النابضة بالحياة للطعام الذي يتم تناوله بعد وقت قصير من حصاده.

3. تناول طعاماً أقل من خارج المنزل

يفضل سكان جزيرة سردينيا الطبخ بأنفسهم، وينصح التقرير أن تحاول الحصول على الوقت الكافي للاستمتاع بأصوات تقطيع البصل، وفرم الثوم، وسحق الطماطم الطازجة للحصول على الصلصة اللذيذة.

يمكنك أن تعتاد تدريجياً على عادة الطبخ في المنزل. إذا كنت تعمل بدوام كامل، خذ عطلات نهاية الأسبوع للقيام ببعض عمليات الطهي أو إعداد الوجبات لمدة يومين أو ثلاثة أيام خلال الأسبوع. بدلاً من النظر إلى الطبخ على أنه عمل روتيني، قد يساعدك الطبخ على حب هذه العملية، مثلاً قم بدعوة عائلتك للمساعدة.

4. تحرك أكثر

يظل سكان سردينيا نشيطين طوال اليوم، خاصة في أنشطة الطهي. إنهم يعتنون بأغنامهم، ويحلبون ماعزهم، ويبحثون عن الخضر البرية، ويطبخون، وينظفون ويهتمون بالحديقة.

على الرغم من أنك لن ترعى الأغنام أو تبحث عن الفطر على الأرجح، فإنه لا يزال بإمكانك العثور على طرق للبقاء نشيطاً طوال يومك.

إذا كنت تجلس أمام الكمبيوتر طوال اليوم، فاضبط مؤقت هاتفك أو ساعتك الذكية على فترات تتراوح من 30 إلى 45 دقيقة حتى تتذكر النهوض والتمدد، أو المشي عصراً.

عندما تقوم بدمج المزيد من الحركة في روتينك، يمكن أن يساعد ذلك في رفع معنوياتك.