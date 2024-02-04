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مصدر: الغارات الأمريكية استهدفت المجمع الرئاسي للحوثيين في صنعاء

2/4/2024 5:15:07 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) واشنطن/PNN- شنت الطائرات الأمريكية والبريطانية غارة على معسكر حركة "أنصار الله" الحوثية في المجمع الرئاسي بالعاصمة صنعاء شمال اليمن، حسب مصدر في السلطات المحلية لوكالة "نوفوستي".

ووقعت الهجمات على صنعاء مباشرة بعد الغارة على مواقع في محافظة الحديدة الشمالية وعلى ساحل البحر الأحمر.

وقال المصدر: "القوات الجوية الأمريكية والبريطانية نفذت سلسلة غارات على جبل عطان في صنعاء وعلى معسكر النهدين الواقع في المجمع الرئاسي".

كما استهدفت الغارات
مواقع لـ"أنصار الله" في المحافظات الجنوبية ذمار والبيضة وحجة.

ومنذ 12 يناير تشن
الطائرات
الأمريكية والبريطانية غارات على مواقع الحوثيين
في أجزاء مختلفة من اليمن لحرمانهم من القدرة على مهاجمة السفن في البحر الأحمر.

ويؤكد الحوثيون أن هذه الضربات لا تؤثر على قدراتهم العسكرية وأنهم سيواصلون هجماتهم التي بدأت في منتصف نوفمبر الماضي على السفن الإسرائيلية أو السفن المتجهة إلى الموانئ الإسرائيلية حتى وقف الحرب على قطاع غزة.

المصدر: نوفوستي

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