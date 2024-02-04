هآرتس: بن غفير يهاجم بايدن ويتمنى وجود ترامب في السلطة مكرراً دعوته لتهجير الفلسطينيين

MENAFN - Palestine News Network ) تل أبيب/PNN-جددوزير الأمن القومي الإسرائيلي،إيتمار بن غفير، الدعوة إلى هجرة الفلسطينيين من قطاع غزة عبر لقاء موسع مع وول ستريت جورنال منتقداً السياسة الامريكية.

وقال"يجب تشجيع الهجرة الطوعية من غزة، ولو كان ترامب في السلطة، السياسة الأمريكية كانت مختلفة كلياً".



في اللقاء قدم بن غفير نفسه كمن يمسك بمفتايح بقاء الحكومة الإسرائيلية برئاسة نتنياهو، وعلى إنه القوة اليمينية الوحيدة التي عززت قواها منذ السابع من أكتوبر.



وقال عن نتنياهو :" نتنياهو موجود على مفترق طرق، عليه الإختيار إلى أي إتجاه سيذهب".



اما بالنسبة

لصفقة تبادل الأسرى المحتملة قال: إنه سيعارض أية صفقة تبادل أسرى تؤدي للإفراج عن آلاف الأسرى الفلسطينيين، وأقر بأنه ضد إيقاف الحرب على غزة حتى تحقيق النصر المطلق على حركة حماس.

كما انه

وجه إنتقادات حادة للرئيس الأمريكي، وقال في هذا السياق:"بدلاً من تقديم الدعم الكامل لإسرائيل، مشغول في إعطاء غزة مساعدات إنسانية والمحروقات التي تذهب لحركة حماس مضيفاً لو كان ترامب في السلطة، لكان موقف الإدارة الأمريكية مختلف".



وعاد وكرر ضرورة تشجيع سكان غزة للهجرة الطوعية مقابل

حوافز مالية، ووصف الحوافز المالية لتشجيع سكان غزة أفضل مساعدة إنسانية لقطاع غزة حسب ادعائه.



وادعى إنه على علم

أن الفلسطينيين مفتوحين على هكذا عرض من خلال محادثات مع فلسطينيين في الضفة الغربية، ومن معلومات استخبارية وصلت له بصفته وزيراً للأمن القومي.