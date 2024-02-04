مقترح إسرائيلي بنقل معبر رفح إلى منطقة كرم أبو سالم

MENAFN - Palestine News Network ) القدس المحتلة/PNN- ذكرت مصادر إسرائيلية، أن تل أبيب تدرس إمكانية نقل معبر رفح من موقعه الحالي إلى المثلث الحدودي بينها وبين مصر وقطاع غزة، في منطقة كرم أبو سالم.

وقالت قناة "أخبار 13" العبرية، إن هدف المقترح هو تمكين القاهرة من زيادة انخراطها في العمليات ذات الصلة بإدارة المعبر، بدلًا من الدخول في توتر معها، مضيفة أن العمليات التي تجري عبر المعبر لا تقتصر على دخول وخروج الأفراد أو شاحنات المساعدات، إنما يرتبط العمل بالمعابر بصفة عامة بمنظومة لوجستية وأمنية تشارك فيها أجهزة عديدة.

ولفتت القناة العبرية إلى أن القاهرة لم ترد حتى الآن، ما يعني أن هذا المقترح أُرسل إلى مصر، والتي تقول إن إسرائيل تحول دون دخول المساعدات الإنسانية بشكل متدفق إلى سكان غزة، الذين يعانون نقصًا حادًّا في الإمدادات من السلع الأساسية والأدوية.

وأقرت القناة بوجود توتر متزايد بين القاهرة وتل أبيب في هذا الصدد، مشيرة إلى أن أحد الحلول المطروحة والذي يُدرَس حاليًّا هو "تحريك معبر رفح من موقعه الحالي ونقله إلى منطقة كرم أبو سالم، حيث نقطة التقاء الحدود المصرية والإسرائيلية وحدود قطاع غزة عند منطقة المثلث".

وتعتقد تل أبيب أن وجود المعبر في النقطة المقترحة سيُسهِّل مهمة مصر، ويمنحها دورًا أكبر في إدارته، بدلًا من تفاقم التوتر معها، وفي الوقت نفسه سيصبح لإسرائيل دور في المعبر بموقعه الجديد، طالما سيكون عند نقطة حدودية تتبعها، وسيمكنها الأمر من الإشراف الأمني على المساعدات التي ستدخل القطاع.

وتدعي إسرائيل أن المساعدات التي تدخل إلى قطاع غزة قد تُستغَل لإدخال أسلحة أو مواد ربما تُستخدَم لصالح جهود حماس الحربية.

وكان فريق الدفاع القانوني الإسرائيلي زعم أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي أن إسرائيل لا تمنع دخول المساعدات وأن المسؤولية تقع على عاتق مصر، فيما فنَّدت مصر تلك الراوية، واتهمت إسرائيل بإعاقة دخول المساعدات بشكل متدفق.

القناة نبَّهت إلى أن المقترح عُرض على الولايات المتحدة الأمريكية، والأخيرة وافقت على المقترح وردت بشكل إيجابي.

وقدرت أنه حال تنفيذ الفكرة، سيتطلب الأمر استثمارًا ماليًّا كبيرًا، ولكنها ستحل أزمة التهريب بشكل جذري، في وقت تزامن فيه طرح الفكرة مع استمرار النقاش بين القاهرة وتل أبيب بشأن محور فيلاديلفيا.

وتُعارض مصر شمول المرحلة الثالثة من الحرب عمليات عسكرية إسرائيلية في رفح الفلسطينية، وأبدت انزعاجًا في هذا الصدد، إذ ترى القاهرة أن عمليات تطهير الأرض في رفح الفلسطينية ستعني نزوح السكان جماعيًّا إلى سيناء.

وتزعم إسرائيل في المقابل، أن العمليات العسكرية هناك ستكون مؤقتة، وأن القوات لن تبقى هناك عقب العمليات، والتي لم يُتخَذ قرار نهائي بشأنها بعد، وفق القناة.



