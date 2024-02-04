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جنوب أفريقيا تقصي الرأس الأخضر وتلتقي نيجيريا في نصف النهائي

2/4/2024 5:14:57 AM
(MENAFN- Amman Net) تأهل منتخب جنوب أفريقيا إلى نصف نهائي كأس أمم أفريقيا 2023 "توتال إنرجيز"، عقب فوزه على الرأس الأخضر بركلات الترجيح (2-1)، لحساب ربع نهائي المسابقة، عقب انتهاء الوقت الأصلي والشوطين الإضافيين بالتعادل السلبي (0-0).

ومع انطلاق صافرة البداية، قام المنتخب الجنوب أفريقي بمحاولات عديدة، لينتهي الشوط الأول بالتعادل دون أهداف.

وفي الشوط الثاني، حاول منتخب الرأس الأخضر افتتاح النتيجة في مناسبات عديدة، لكن دون جدوى، لتنتهي المباراة في وقتها الأصلي بالتعادل السلبى (0-0).

واحتكم المنتخبان للأشواط الإضافية التي انتهت بنفس النتيجة الأشواط الأصلية، ليحتكما إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت في النهاية إلى المنتخب الجنوب أفريقي الذي استطاع ضمان بطاقة العبور إلى دور النصف، عقب فوزه بضربات الترجيح بنتيجة (2-1).

ويشار إلى أن منتخب
جنوب أفريقيا سيواجه نظيره النيجيري في نصف النهائي، يوم الأربعاء المقبل.

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