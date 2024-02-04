جنوب أفريقيا تقصي الرأس الأخضر وتلتقي نيجيريا في نصف النهائي

(MENAFN
- Amman Net) تأهل منتخب جنوب أفريقيا إلى نصف نهائي كأس أمم أفريقيا 2023 "توتال إنرجيز"، عقب فوزه على الرأس الأخضر بركلات الترجيح (2-1)، لحساب ربع نهائي المسابقة، عقب انتهاء الوقت الأصلي والشوطين الإضافيين بالتعادل السلبي (0-0).
ومع انطلاق صافرة البداية، قام المنتخب الجنوب أفريقي بمحاولات عديدة، لينتهي الشوط الأول بالتعادل دون أهداف.
وفي الشوط الثاني، حاول منتخب الرأس الأخضر افتتاح النتيجة في مناسبات عديدة، لكن دون جدوى، لتنتهي المباراة في وقتها الأصلي بالتعادل السلبى (0-0).
واحتكم المنتخبان للأشواط الإضافية التي انتهت بنفس النتيجة الأشواط الأصلية، ليحتكما إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت في النهاية إلى المنتخب الجنوب أفريقي الذي استطاع ضمان بطاقة العبور إلى دور النصف، عقب فوزه بضربات الترجيح بنتيجة (2-1).
ويشار إلى أن منتخب
جنوب أفريقيا سيواجه نظيره النيجيري في نصف النهائي، يوم الأربعاء المقبل.
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