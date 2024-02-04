منديل وقع عليه أول عقد لميسي مع برشلونة يعرض بالمزاد العلني

MENAFN - Amman Net) ينتظر عشاق كرة القدم وجامعو متعلقات المشاهير على حد سواء بفارغ الصبر المزاد العلني لقطعة تاريخية غيرت مسار مسيرة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بشكل جذري.

ومن المقرر أن يتم طرح المنديل الشهير الذي كتب عليه ميسي عقده الأول مع نادي برشلونة في 14 ديسمبر/كانون الأول عام 2000، عندما كان عمره 13 عاما في دار مزادات بونهامز البريطانية المرموقة، في الفترة ما بين 18 و27 مارس/آذار القادم.

ومن المتوقع أن يفتتح المزاد بـ300 ألف جنيه إسترليني (381 ألف دولار).