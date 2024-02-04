منديل وقع عليه أول عقد لميسي مع برشلونة يعرض بالمزاد العلني

(MENAFN
- Amman Net) ينتظر عشاق كرة القدم وجامعو متعلقات المشاهير على حد سواء بفارغ الصبر المزاد العلني لقطعة تاريخية غيرت مسار مسيرة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بشكل جذري.
ومن المقرر أن يتم طرح المنديل الشهير الذي كتب عليه ميسي عقده الأول مع نادي برشلونة في 14 ديسمبر/كانون الأول عام 2000، عندما كان عمره 13 عاما في دار مزادات بونهامز البريطانية المرموقة، في الفترة ما بين 18 و27 مارس/آذار القادم.
ومن المتوقع أن يفتتح المزاد بـ300 ألف جنيه إسترليني (381 ألف دولار).
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