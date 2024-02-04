إحباط توزيع 17.5 طن ألبان مغشوشة وإغلاق المصنع في عمّان

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- Amman Net)
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إحباط توزيع 17.5 طن ألبان مغشوشة وإغلاق المصنع في عمّان 02/04/2024 - 11:30 عمان ن
أغلقت كوادر الرقابة والتفتيش في المؤسسة العامة للغذاء والدواء مديرية الغذاء مصنعا للألبان في العاصمة عمّان وأتلفت كمية من منتجات الألبان المغشوشة بعد ضبطها لديه، قدرت بنحو 17.5 طن، فجر الأحد، محبطة بذلك عملية توزيعها إلى الأسواق.
وقال المدير العام للمؤسسة نزار مهيدات في بيان صحفي، إنّ منتجات الألبان المغشوشة التي تم التعامل معها ضمن عملية رقابية استباقية ونوعية، تم تصنيعها من مدخلات إنتاج دهنية غير مسموحة الاستخدام، وبما لا يطابق القاعدة الفنية الأردنية التي تشترط خلوها من الدهون التي ليست من أصل المنتج.
وأضاف مهيدات، أنها تحمل ضمن بطاقة البيان المتلاعب بها أسماء مصانع ألبان وهمية.
وكانت كوادر الرقابة والتفتيش التابعة للمؤسسة في مديرية الغذاء – قسم سلامة الغذاء المتداول، وبالتعاون مع الإدارة الملكية لحماية البيئة والمركز الأمني المختص قد داهمت مصنعا ضمن الجولات الرقابية المستمرة التي تنفذها المؤسسة على المنشآت الغذائية على اختلاف أنشطتها وعلى امتداد محافظات المملكة، بما في ذلك مصانع ومعامل الألبان بهدف المتابعة والتأكد من الالتزام بتطبيق الاشتراطات الصحية والمواصفات المعتمدة لدى المؤسسة وبما يضمن تعزيز الأمن الغذائي في المملكة.
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