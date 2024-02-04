مسلسلات جسدت القضية الفلسطينية 02/04/2024 - 11:38 عمان ن

القضية الفلسطينية هي واحدة من أهم القضايا السياسية والإنسانية في التاريخ الحديث، وهي تتعلق بالصراع بين الشعب الفلسطيني والكيان الصهيوني على الأرض والحقوق والمقدسات.

ولعبت الدراما العربية دورا في

التعبير عن الهوية والانتماء والمقاومة والتضامن مع القضية الفلسطينية، ولنقل رسالة الحقيقة والعدالة إلى العالم.

لذا هناك العديد من الأعمال الدرامية التي تناولت القضية الفلسطينية بمختلف جوانبها ومراحلها وشخصياتها، ومن أهمها:



مسلسل

التغريبة الفلسطينية ، الذي يروي قصة أسرة فلسطينية تعيش مراحل النكبة والنكسة والتهجير واللجوء والثورة، ويعتبر من أشهر وأنجح الأعمال الدرامية التي تناولت القضية الفلسطينية بكل تفاصيلها وجوانبها السياسية والاجتماعية والإنسانية.

مسلسل

أنا القدس ، الذي يرصد مأساة الشعب الفلسطيني في مدينة القدس، منذ عام 1917 مع بداية الانتداب البريطاني على فلسطين وصولاً إلى عام 1965، ويسلط الضوء على الجوانب النضالية والأدبية والثقافية للمدينة المقدسة. مسلسل

صلاح الدين الأيوبي الذي يتناول الأحداث السياسية والعسكرية في القرن السادس الهجري في منطقة الشام ومصر، ويركز على سيرة صلاح الدين الأيوبي وإنجازاته في توحيد المسلمين ومواجهة الحروب الصليبية واستعادة القدس بعد أن احتلها الصليبيون لقرابة المائة عام.

مسلسل

باب العامود ، الذي يتحدث عن الحياة الاجتماعية الفلسطينية في القدس العتيقة في ظل الاحتلال، ويصور العادات والتقاليد والمشاكل والأحلام والآمال للأهالي الذين يعيشون في أزقة وحواري وبيوت القدس العتيقة.

هذه بعض الأمثلة عن الأعمال الدرامية التي تناولت القضية الفلسطينية بشكل مميز ومؤثر. ولكن هناك المزيد من الأعمال التي يمكنك البحث عنها ومشاهدتها والاستفادة منها.

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