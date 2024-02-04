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مسلسلات جسدت القضية الفلسطينية 02/04/2024 - 11:38 عمان ن
القضية الفلسطينية هي واحدة من أهم القضايا السياسية والإنسانية في التاريخ الحديث، وهي تتعلق بالصراع بين الشعب الفلسطيني والكيان الصهيوني على الأرض والحقوق والمقدسات.
ولعبت الدراما العربية دورا في
التعبير عن الهوية والانتماء والمقاومة والتضامن مع القضية الفلسطينية، ولنقل رسالة الحقيقة والعدالة إلى العالم.
لذا هناك العديد من الأعمال الدرامية التي تناولت القضية الفلسطينية بمختلف جوانبها ومراحلها وشخصياتها، ومن أهمها:
مسلسل
التغريبة الفلسطينية ، الذي يروي قصة أسرة فلسطينية تعيش مراحل النكبة والنكسة والتهجير واللجوء والثورة، ويعتبر من أشهر وأنجح الأعمال الدرامية التي تناولت القضية الفلسطينية بكل تفاصيلها وجوانبها السياسية والاجتماعية والإنسانية.
مسلسل مسلسل
أنا القدس ، الذي يرصد مأساة الشعب الفلسطيني في مدينة القدس، منذ عام 1917 مع بداية الانتداب البريطاني على فلسطين وصولاً إلى عام 1965، ويسلط الضوء على الجوانب النضالية والأدبية والثقافية للمدينة المقدسة.
صلاح الدين الأيوبي الذي يتناول الأحداث السياسية والعسكرية في القرن السادس الهجري في منطقة الشام ومصر، ويركز على سيرة صلاح الدين الأيوبي وإنجازاته في توحيد المسلمين ومواجهة الحروب الصليبية واستعادة القدس بعد أن احتلها الصليبيون لقرابة المائة عام.
مسلسل
باب العامود ، الذي يتحدث عن الحياة الاجتماعية الفلسطينية في القدس العتيقة في ظل الاحتلال، ويصور العادات والتقاليد والمشاكل والأحلام والآمال للأهالي الذين يعيشون في أزقة وحواري وبيوت القدس العتيقة.
هذه بعض الأمثلة عن الأعمال الدرامية التي تناولت القضية الفلسطينية بشكل مميز ومؤثر. ولكن هناك المزيد من الأعمال التي يمكنك البحث عنها ومشاهدتها والاستفادة منها.
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