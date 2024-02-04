Sunday, 04 February 2024 02:10 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مسلسلات جسدت القضية الفلسطينية

2/4/2024 5:14:55 AM
(MENAFN- Amman Net)
  • نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، يلتقي الأحد، في عمّان بنظيره الفرنسي ستيفان سيجورنيه الذي يقوم بجولة شرق أوسطية.
  • بدء عملية تقديم طلبات الالتحاق الإلكترونية في الجامعات الأردنية الرسمية لطلبة الدورة التكميلية للعام الجامعي 2024، وفق وحدة تنسيق القبول الموحد
  • لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، تناقش مع رئيس جمعية تجار الأسلحة السماح للجمعية باستيراد الأسلحة والذخائر من الخارج.
  • المدير التنفيذي للطرق أمانة عمّان الكبرى وليد العموش يقول إن معظم " الجور" والهبوطات في الشوارع الفرعية تأتي نتيجة عدم اكتمال البناء.
  • استشهاد عدد من الفلسطينيين فجر الأحد، بعد قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي روضة تؤوي نازحين شرق رفح.
  • الولايات المتحدة وبريطانيا تنفذان ضربات على 36 هدفا في اليمن السبت، في اليوم الثاني من العمليات الأميركية ضد جماعات مرتبطة بإيران
  • أخيرا.... تبقى الأجواء باردة في أغلب المناطق، وغائمة جزئياً في الشمال والوسط، ويحتمل هطول زخات خفيفة من المطر بين الحين والآخر × أدخل بعض الكلمات المفتاحية.
    مسلسلات جسدت القضية الفلسطينية 02/04/2024 - 11:38 عمان ن

    القضية الفلسطينية هي واحدة من أهم القضايا السياسية والإنسانية في التاريخ الحديث، وهي تتعلق بالصراع بين الشعب الفلسطيني والكيان الصهيوني على الأرض والحقوق والمقدسات.

    ولعبت الدراما العربية دورا في
    التعبير عن الهوية والانتماء والمقاومة والتضامن مع القضية الفلسطينية، ولنقل رسالة الحقيقة والعدالة إلى العالم.

    لذا هناك العديد من الأعمال الدرامية التي تناولت القضية الفلسطينية بمختلف جوانبها ومراحلها وشخصياتها، ومن أهمها:

    • مسلسل
      التغريبة الفلسطينية ، الذي يروي قصة أسرة فلسطينية تعيش مراحل النكبة والنكسة والتهجير واللجوء والثورة، ويعتبر من أشهر وأنجح الأعمال الدرامية التي تناولت القضية الفلسطينية بكل تفاصيلها وجوانبها السياسية والاجتماعية والإنسانية.

    • مسلسل
      أنا القدس ، الذي يرصد مأساة الشعب الفلسطيني في مدينة القدس، منذ عام 1917 مع بداية الانتداب البريطاني على فلسطين وصولاً إلى عام 1965، ويسلط الضوء على الجوانب النضالية والأدبية والثقافية للمدينة المقدسة.

    • مسلسل
      صلاح الدين الأيوبي الذي يتناول الأحداث السياسية والعسكرية في القرن السادس الهجري في منطقة الشام ومصر، ويركز على سيرة صلاح الدين الأيوبي وإنجازاته في توحيد المسلمين ومواجهة الحروب الصليبية واستعادة القدس بعد أن احتلها الصليبيون لقرابة المائة عام.
    • مسلسل
      باب العامود ، الذي يتحدث عن الحياة الاجتماعية الفلسطينية في القدس العتيقة في ظل الاحتلال، ويصور العادات والتقاليد والمشاكل والأحلام والآمال للأهالي الذين يعيشون في أزقة وحواري وبيوت القدس العتيقة.

    هذه بعض الأمثلة عن الأعمال الدرامية التي تناولت القضية الفلسطينية بشكل مميز ومؤثر. ولكن هناك المزيد من الأعمال التي يمكنك البحث عنها ومشاهدتها والاستفادة منها.

    أخبار ثقافة أضف تعليقك Radio Al-Balad

    MENAFN04022024000209011053ID1107807048


    •

    إخلاء المسؤولية القانونية:
    تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

    Tags

    Label

    Comments

    No comment

    Category

    Date

    النشرة الإخبارية



    آخر الأخبار

    البحث