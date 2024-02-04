معلمون من ذوي الاعاقة يطالبون وزارة التربية بالعودة عن قرار نقلهم .. استمع
التاريخ
2/4/2024 5:14:54 AM
(MENAFN
- Amman Net) أوضحت معلمة كفيفة والمتحدثة باسم المعلمين في مدرسة عبد الله ابن أم مكتوم تداعيات قرار وزارة التربية والتعليم بنقل المعلمين إلى مدارس أخرى على جودة التعليم في المدرسة. وقد تم التواصل مع وزارة التربية والتعليم ولكن ما من استجابة.
Radio Al-Balad 92.5 راديو البلد · متحدثة باسم المعلمين في مدرسة عبد الله ابن أم مكتوم توضح تداعيات قرار وزارة التربية بنقل المعلمين
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