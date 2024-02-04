عرض مسرحية السجين في الزرقاء

MENAFN - Al Wakeel News)عرضت مساء أمس، على مسرح الشاعر حبيب الزيودي، في مركز الملك عبد الله الثاني الثقافي في الزرقاء، مسرحية بعنوان " السجين"،بحضور مدير الثقافة محمد الزعبي، وجمع من الكتاب والفنانين وأهالي الزرقاء.



جسد المسرحية،التي أعدها وأخرجها الفنان قتيبة مليح، الفنانان: أحمد عرابي، ومليح، حيث تتحدث المسرحية عن قيمة الحرية التي تعتبر من القيم الأساسية التي تشكل أساساً لتطور وازدهار المجتمعات وتمتد إلى جوانب متعددة في الحياة، وهي من المقومات الأساسية لتطوير الأفكار الجديدة والحلول المبتكرة للتحديات المجتمعية.