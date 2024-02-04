شهيد برصاص القناصة قرب مجمع الشفاء وانتشال شهيدين بالصيرة
التاريخ
2/4/2024 5:14:10 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - استشهد فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص قناصة الاحتلال الإسرائيلي في محيط مجمع الشفاء الطبي غرب قطاع غزة.
وفي منطقة الصيرة، تم انتشال شهيدين برصاص قوات الاحتلال.
وفي شمال القطاع، استقبل المستشفى المعمداني مصابين برصاص الاحتلال من محيط منطقة الصناعة ومفترق الطيران.
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