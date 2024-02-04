فيديو- حريق ضخم يعطل حركة القطارات في طوكيو

MENAFN - Al Wakeel News)اندلع حريق ضخم في مبنى بالقرب من محطة للقطار في العاصمة اليابانية طوكيو مما أدى إلى تعطل حركة المرور.



ووفقا لهيئة الإذاعة اليابانية، وقع الحريق في مبنى من ثلاثة طوابق بجوار محطة القطار وتم إرسال 24 طاقم إطفاء إلى الموقع، وتم تعليق حركة المرور على خط سكة حديد "كيهين-توهوكو" في كلا الاتجاهين بين محطتي "شيناغاوا" و"كاماتا".



وتم إخراج حوالي 800 راكب من القطارات إلى أن تمت استعادة حركة القطارات في حوالي الساعة (05.00 بتوقيت غرينتش).



وأشارت الإذاعة إلى إصابة شخص واحد في الحريق.



روسيا اليوم