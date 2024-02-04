الاحتلال يعتقل 6515 في الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر

وأضاف النادي في بيان أن حملات الاعتقال يرافقها عمليات تنكيل واسعة واعتداءات بالضرب المبرح، وتهديدات بحق المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل الفلسطينيين، والقتل العمد، ومصادرة المركبات والأموال.

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