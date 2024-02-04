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الاحتلال يعتقل 6515 في الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر

2/4/2024 5:14:09 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال نادي الأسير الفلسطيني إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت اليوم الأحد 14 فلسطينيا في الضفة ما يرفع عدد المعتقلين إلى 6515 منذ بداية الحرب على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول.


وأضاف النادي في بيان أن حملات الاعتقال يرافقها عمليات تنكيل واسعة واعتداءات بالضرب المبرح، وتهديدات بحق المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل الفلسطينيين، والقتل العمد، ومصادرة المركبات والأموال.


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