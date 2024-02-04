الاحتلال يعتقل 6515 في الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال نادي الأسير الفلسطيني إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت اليوم الأحد 14 فلسطينيا في الضفة ما يرفع عدد المعتقلين إلى 6515 منذ بداية الحرب على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول.
وأضاف النادي في بيان أن حملات الاعتقال يرافقها عمليات تنكيل واسعة واعتداءات بالضرب المبرح، وتهديدات بحق المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل الفلسطينيين، والقتل العمد، ومصادرة المركبات والأموال.
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