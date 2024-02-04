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الكواليت: استمرار وقف تصدير الخراف الأردنية للسعودية سيؤدي لانهيار الأسعار وخسارة التجار

2/4/2024 5:14:09 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال رئيس جمعية مربي المواشي زعل الكواليت، إن أسعار المواشي في الأردن قد تنهار إذا لم يتم فتح باب التصدير الى السعودية بأسرع وقت ممكن.
وأضاف الكواليت لـ " الوكيل الإخباري" أن الجانب السعودي أوقف استيراد الخراف من الأردن بسبب بعض الإجراءات التي تتعلق بالوضع الصحي، مؤكداً أن الخراف الأردنية بحال ممتازة، إلا أن بعض الإجراءات السعودية أخرت توريد الخراف.
وأشار إلى أن كل اعتماد التاجر الأردني على التصدير، منوهاً إلى أنه لا يجوز إبقاء باب الاستيراد مفتوحاً وإغلاق التصدير، حيث سيؤدي ذلك إلى انهيار سوق الخراف المحلي.
وأضاف أن وزارة الزراعة قالت إنها تتابع مع الجانب السعودي، حيث كان من المقرر أن يصل وفد من الجانب السعودي إلى الأردن الشهر الماضي لبحث استئناف التصدير.
ونوه الكواليت إلى أن الخروف الصغير ( الرمسي ) هو المطلوب محلياً، بينما الخروف الكبير (النعيمي، سلالة العواس) هو المطلوب للتصدير.
وأكد أنه يوجد أكثر من 50 ألف رأس من الخراف جاهزة الآن للتصدير، داعياً وزارة الزراعة إلى اتخاذ الإجراءات مع السعودية بشكل أسرع لفتح باب التصدير خلال الشهر الجاري.
ونفذ عدد من مربي المواشي اليوم اعتصاماً أمام وزارة الزراعة، للمطالبة بفتح باب التصدير للسعودية.




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