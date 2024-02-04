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صحة غزة: الاحتلال ارتكب 14 مجزرة راح ضحيتها 127 شهيدا في 24 ساعة

2/4/2024 5:14:09 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي 14 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 127 شهيدا و178 إصابة خلال 24 ساعة الماضية، وفقا لوزارة الصحة في قطاع غزة.


وقالت صحة غزة، الأحد، إنّه ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال الإسرائيلي وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.


وارتفع عدد الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي إلى 27.365 شهيد و66.630 إصابة منذ 7 أكتوبر الماضي.


MENAFN04022024000208011052ID1107807038

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