عصير الشمندر.. فوائد للرياضيين وكبار السن

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - الشمندر أو البنجر من الخضروات الجذرية، وقد ارتفعت قيمته خلال العقد الماضي بعدما بينت الأبحاث أن شرب عصير الشمندر يلعب دوراً هاماً في خفض ضغط الدم للمرضى، ويحسن التحمّل للرياضيين.

ووجدت أبحاث أن تناول عصير الشمندر أكثر من 5-6 أيام متتالية يحسن الأداء البدني في التجارب الزمنية، ويؤخر الإحساس بالإرهاق، ويحسن أداء الجهاز القلبي التنفسي.



ومع ذلك، لاحظ الباحثون أيضاً أن الجمع بين عصير الشمندر والكافيين قد يقلل من الفوائد.



وبحسب "هيلث لاين"، تبين أن تناول ثُلث كوب من عصير الشمندر يومياً لمدة أسبوع واحد، قد يحسن القدرة على تحمل التمارين الرياضية لدى كبار السن المصابين بقصور القلب.



ولاحظ الباحثون أن قدرة المشاركين على ممارسة التمارين الرياضية تحسنت بنسبة 24%.



وإلى جانب البوتاسيوم الذي يوفر الفوائد للعضلات ومنها عضلة القلب، يوفر عصير الشمندر أيضاً معادن: الحديد، والمغنيسيوم، والمنغنيز، والصوديوم، والزنك، والنحاس، والسيلينيوم، وهو مصدر جيد لحمض الفوليك الذي تحتاجه المرأة في بداية الحمل.



تتضمن فوائد عصير الشمندر منع الترسبات الدهنية على الكبد، وخفض الكوليسترول، ويرجع ذلك إلى مضادات الأكسدة التي يحتويها.



لكن لا يُنصح بتناول عصير الشمندر لمن لديهم ضغط دم منخفض، أو خطر تكوّن حصى الكلى، أوتناوله مع الكافيين.

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