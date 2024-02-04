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جيش الاحتلال: هناك أزمة ثقة عميقة مع سكان غلاف غزة

2/4/2024 5:14:09 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أقر قائد الجبهة الداخلية بالجيش الإسرائيلي رافي ميلو، بوجود أزمة ثقة عميقة بين الجيش وسكان غلاف غزة.


وقال ميلو "لقد فشلنا في صد هجوم حماس على مستوطنات غلاف غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول وسنجري تحقيقا" مؤكدا أن الجيش لن ينتصر بدون إعادة سكان الغلاف لمنازلهم.


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