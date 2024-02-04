جيش الاحتلال: هناك أزمة ثقة عميقة مع سكان غلاف غزة

جيش الاحتلال: هناك أزمة ثقة عميقة مع سكان غلاف غزة
التاريخ
2/4/2024 5:14:09 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أقر قائد الجبهة الداخلية بالجيش الإسرائيلي رافي ميلو، بوجود أزمة ثقة عميقة بين الجيش وسكان غلاف غزة.
وقال ميلو "لقد فشلنا في صد هجوم حماس على مستوطنات غلاف غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول وسنجري تحقيقا" مؤكدا أن الجيش لن ينتصر بدون إعادة سكان الغلاف لمنازلهم.
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