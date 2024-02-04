التعليم العالي: تقديم طلبات الالتحاق لمرحلة الدبلوم المتوسط اليوم الأحد

MENAFN - Al Wakeel News)تعلن وحدة تنسيق القبول الموحد/ التابعة لمجلس التعليم العالي في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بأن عملية تقديم طلبات الالتحاق الإلكترونية في كليات الجامعات الأردنية الرسمية لمرحلة الدبلوم المتوسط للدورة التكميلية 2024 ستبدأ اعتباراً من صباح اليوم الأحد الموافق 4-2-2024 وحتى الساعة الثانيـة عشرة ليلاً من يوم الثلاثاء الموافق 6-2-2024 .

وذلك من خلال الموقع الإلكتروني للوحدة ( ) قسم مرحلة الدبلوم المتوسط، حيث يقوم الطالب الأردني الناجح في شهادة الثانوية العامة الأردنية للدورة التكميلة 2024 (الحاصل على معدل 50% فأكثر فقط) بالدخول إلى الموقع الإلكتروني المشار إليه أعلاه وتقديم طلب الالتحاق في الكليات الجامعية المتوسطة التابعة لجامعة البلقاء التطبيقية، وكلية الطفيلة التقنية المتوسطة التابعة لجامعة الطفيلة التقنية، وتخصصات الدبلوم المتوسط في جامعة العلوم الإسلامية العالمية، والمركز الجغرافي الملكي الأردني للعلوم المساحية والجيومكانية، وأكاديمية الأمير حسين بن عبدالله الثاني للحماية المدنية/الموقر، ثم يقوم بدفع رسم تقديم طلب الالتحاق والبالغ قيمته (10) عشرة دنانير أردنية بعد تعبئة طلب الالتحاق وذلك باستخدام آلية الدفع الالكتروني عن طريق "خدمة تسديد الفواتير من البنك المركزي الأردني" إي-فواتيركم (eFAWATEERcom)، حيث يكون رقم الدفع الإلكتروني هو الرقم الوطني للطالب.



وترغب الوحدة بتوجيه الطلبة الأعزاء لما يلي:

1) ضرورة الدخول إلى الموقع الالكتروني لوحدة تنسيق القبول الموحد من خلال الرابط الآتي: ( ) ثم الضغط على أيقونة قسم مرحلة الدبلوم المتوسط بهدف الاطلاع على محتوياته وصفحاته مثل: البيانات التفصيلية للتخصصات المتاحة في كليات المجتمع الرسمية، ووضع هذه التخصصات من حيث كونها راكدة أو مشبعة أو مطلوبة، وشروط الالتحاق بها، ورسومها، والسياسة العامة للقبول في الجامعات الرسمية، وآلية تسديد رسم طلب الالتحاق، ونصائح وإرشادات للطلبة المتقدمين إضافةً إلى الأسئلة الأكثر تكراراً، ومعدلات القبول التنافسية للدورة الصيفية 2023-2024 (علماً بأنه لن يظهر للطالب في شاشة الخيارات الا التخصصات التي تتناسب مع معدله في شهادة الثانوية العامة وفقاً لهذه المعدلات)، وذلك بهدف الاستفادة من هذه المعلومات ومساعدتهم في تقديم طلبات الالتحاق.



2) يمكن لجميع الطلبة الراغبين في إجراء أي تعديل في طلب الالتحاق (الخيارات المخزنة سابقاً) الدخول إلى البرمجية في أي وقت، وعلى مدار الساعة خلال الفترة المحددة لعملية تقديم طلبات الالتحاق.



3) التأكيد على أن عملية تقديم طلبات القبول الموحد هي عملية إلكترونية بشكل كامل، كما تؤكد الوحدة أنه ونظراً لآلية الربط الإلكتروني بين طلب الالتحاق في الجامعات الأردنية، والبوابة الإلكترونية لدائرة الأحوال المدنية فإنه يمكن لجميع الطلبة الذين لم يقوموا باستصدار هوية أحوال مدنية الدخول إلى برمجية تقديم الطلب وذلك باستخدام الرقم الوطني للطالب ورقم ومكان القيد المدني فقط والمثبتة في دفتر عائلة رب أسرة الطالب.



4) كما تؤكد الوحدة على أن جميع طلبات الالتحاق سـتعامل بعدالة وشفافية مطلقة، وبالطريقة ذاتها، فليس هناك أفضلية لطلب الالتحاق المقدم في اليوم الأول عن الطلب المقدم في اليوم الأخير، وبذلك ننصح الطلبة بضرورة التروي في اختيار التخصص، وعدم التسرع في تقديم طلب الالتحاق.