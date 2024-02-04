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حماس: ندين بشدة العدوان الأميركي البريطاني على اليمن

2/4/2024 5:14:08 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - دانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بشدة القصف الأميركي البريطاني على اليمن، واعتبره اعتداءً سافراً على سيادة دولة عربية شقيقة، وتصعيداً سيجر المنطقة إلى مزيد من الاضطراب وعدم الاستقرار.


وجددت الحركة في بيان تقديرها للموقف اليمني الأصيل في الانتصار لمظلومية الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لإبادة جماعية على يد مجرمي الحرب الصهاينة.


ودعت حماس جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي إلى اتخاذ موقف حاسم من العدوان الأميركي الذي ينتهك سيادة اليمن، واتخاذ إجراءات عملية لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة والمستمر منذ أكثر من 120 يوماً.


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