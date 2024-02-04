برلمانى أردنى: انسجام موقف مصر والأردن أفشل التهجير القسرى للفلسطينيين

MENAFN - Youm7) أشاد رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب الأردني النائب الدكتور بلال المومني، بالعلاقات المصرية الأردنية في مختلف المجالات والقضايا العربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، مؤكدا أن انسجام وتكامل الموقف بين القاهرة وعمان بشأن القضية الفلسطينية وخصوصا الحرب على قطاع غزة وقف حاجزا وأفشل التهجير القسري للفلسطينيين سواء من الضفة الغربية إلى الأردن أو من غزة إلى مصر.

وقال المومني، في تصريح خاص لمدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط بعمان، على هامش فعاليات الملتقى التعليمي الثالث الخاص بالمناهج والتعليم العام والتعليم العالي والمهارات المهنية بالعاصمة عمان - إن الموقف المصري الأردني كان حازما وحاسما وقاطعا رافضا لفكرة التهجير القسري للفلسطينيين، مشيرا إلى أن التنسيق والتعاون المصري بشأن القضية الفلسطينية وهي المركزية للعرب يعمل لعدم تصفيتها من خلال التهجير.

وأضاف أن القضية الفلسطينية تعتبرها مصر قضيتها المركزية والأمة وكذلك الأردن وبالتالي يعملان معا، وظهر ذلك واضحا خلال الحرب الإسرائيلية وعمليات الإبادة الجماعية بحق أبناء غزة، موضحا أن الموقف المصري والأردني تاريخي ولا يقبل التشكيك والنتائج على أرض الواقع.

وأشار المومني إلى أن محاولات التشكيك في الموقف المصري الأردني يضر بالقضية الفلسطينية ذاتها، مؤكدا أن القاهرة وعمان تعملان من أجل القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في إقامة دولته المستقلة على حدود 67 وعاصمتها القدس الشريف.

وحول التعاون المصري الأردني في قطاع التعليم.. أوضح رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب الأردني، أن التعاون والتنسيق بين البلدين في مجال التعليم على أعلى مستوى وهناك لقاءات متكررة ومستمرة، مشيرا إلى أن التبادل بين طلاب البلدين للتعليم في الجامعات المصرية أو الأردنية كبير، وأن هناك عددا كبيرا من الطلاب المصريين يدرسون في الجامعات الأردنية والعكس أيضا.

ولفت إلى أنه ومنذ تأسيس الدولة الأردنية والتعاون والتنسيق بين البلدين كبير والعلاقات أخوية وتاريخية ومميزة في كافة المجالات، منوها إلى أن هناك عملا دائما ومستمرا لتطوير هذه العلاقات تماشيا مع قوة وأخوية العلاقات بين قيادتي البلدين دائما.

وبشأن تطوير التعليم في الأردن.. نوه المومني إلى أن الدولة الأردنية تعمل بكل قطاعات وقوتها على تطوير المناهج التعليمية مما ينعكس إيجابيا على التعليم باعتباره أساس التطوير والتحديث، مشيرا إلى أن الأردن لديه من الإمكانيات البشرية والإدارية والتعليمية مما يجعل التعليم أفضل مما هو عليه حاليا.

ورفض المومني القول بأن التعليم في الأردن تراجع خلال الفترة الأخيرة، موضحا أن التعليم في الأردن كان من أفضل الأنظمة التعليمية في المنطقة، ولكن هناك دولا أخرى نجحت في التطوير أكثر وأصبحت في مستوى أفضل وبالتالي يجب علينا في الأردن العمل سريعا



