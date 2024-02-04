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الأرصاد: تكاثر السحب الممطرة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى

2/4/2024 4:25:16 AM
(MENAFN- Youm7) كشفت
الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى.


وتابعت هيئة الأرصاد الجوية: يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة ومن المتوقع أن تتقدم
لتشمل باقى السواحل مع تقدم الوقت.


وأضافت : والفرصة مهيأة اليوم مساء لسقوط أمطار خفيفه على مناطق من جنوب الوجه البحرى ومدن القناه قد تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى.️
ويشهد اليوم الأحد،
طقس بارد نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلاً وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الأحد: القاهرة العظمى 18 درجة والصغرى 10، والإسكندرية العظمى 18 والصغرى 10، ومطروح العظمى 18 درجة والصغرى 10، وسوهاج العظمى 19 درجة والصغرى 05، وقنا العظمى 21 درجة والصغرى 07 ، وأسوان العظمى 21 درجة والصغرى 08.





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