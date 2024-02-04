الأرصاد: تكاثر السحب الممطرة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى

(MENAFN
- Youm7) كشفت
الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى.
وتابعت هيئة الأرصاد الجوية: يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة ومن المتوقع أن تتقدم
لتشمل باقى السواحل مع تقدم الوقت.
وأضافت : والفرصة مهيأة اليوم مساء لسقوط أمطار خفيفه على مناطق من جنوب الوجه البحرى ومدن القناه قد تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى.️
ويشهد اليوم الأحد،
طقس بارد نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلاً وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.
وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الأحد: القاهرة العظمى 18 درجة والصغرى 10، والإسكندرية العظمى 18 والصغرى 10، ومطروح العظمى 18 درجة والصغرى 10، وسوهاج العظمى 19 درجة والصغرى 05، وقنا العظمى 21 درجة والصغرى 07 ، وأسوان العظمى 21 درجة والصغرى 08.
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