الاحتلال يعتقل 14 فلسطينيا بالضفة الغربية والحصيلة 6512 معتقلا منذ 7 أكتوبر

MENAFN - Youm7) أعلنت هيئة شؤون الأسري، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت 14 فلسطينيا بالضفة الغربية لترتفع حصيلة الاعتقالات إلى 6512 معتقلا منذ 7 أكتوبر، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، عدوانها على قطاع غزة برًا وبحرًا وجوًا منذ السابع من أكتوبر الماضي، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 27 ألفًا و238 فلسطينيًا معظمهم من الأطفال والنساء، وإصابة 66 ألفًا و452 آخرين، فيما لا يزال أكثر من 8 آلاف مفقود تحت الركام وفي الطرقات، إذ يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف إليهم.







