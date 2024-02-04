القيادة المركزية الأمريكية تعلن تدمير صاروخ كروز مضاد للسفن فى اليمن

MENAFN - Youm7) أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، اليوم الأحد، تدمير صاروخ كروز مضاد للسفن في اليمن.

وقالت المركزية الأمريكية ، في منشور لها على موقع "أكس " أوردته قناة "الحرة " الأمريكية ، "إنه في يوم الأحد الموافق 4 فبراير 2024 صباحا، نفذت قوات القيادة المركزية الأمريكية ضربة ضمن إجراء للدفاع عن النفس ضد صاروخ كروز حوثي مضاد للسفن معد للاطلاق وموجه ضد السفن في البحر الأحمر".

وأضافت أن القوات الأمريكية حددت الصاروخ من طراز كروز في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن وقررت أنه يمثل تهديدا وشيكا لسفن البحرية الأمريكية والسفن التجارية في المنطقة ، مشيرة إلي أن هذا الإجراء سيحمي حرية الملاحة ويجعل المياه الدولية محمية وأكثر أمنا لسفن البحرية الأمريكية والسفن التجارية.

وقد أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، أمس السبت، أنها دمرت 6 صواريخ كروز مضادة للسفن في اليمن.



